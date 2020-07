L'alcalde de Lleida afirma que hi ha "una sensació de desordre"

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha mostrat sorprès per la decisió d'una jutge de anul·lar el decret de la Generalitat que ordena el confinament de diversos municipis de la comarca del Segrià, entre ells la mateixa capital lleidatana, i ha reconegut que està veient "una situació de desordre".









Pueyo ha reconegut que està disgustat per tot el que està vivint i que la nova situació generada per la decisió de la jutge ha creat incertesa, pel que ha demanat a la Generalitat i als el Govern central que es posin d'acord perquè les mesures que s'adoptin siguin urgents i efectives.





Després d'assegurar que no veu "elements o arguments de tipus jurídic" per la decisió que ha adoptat la jutgessa, Pueyo ha reconegut, en una entrevista a RNE, que aquest tipus de decisions de haurien de prendre atenent arguments sanitaris i no a assumptes jurídics .





Pueyo ha recordat que el director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va reclamar públicament que es prenguessin "mesures més contundents" a la regió. "Tenim 108 persones ingressades, 13 a la UCI, i l'edat mitjana ha disminuït fins als 55 anys", ha alertat, i ha demanat a la Generalitat més recursos per frenar el brot.