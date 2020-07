El ministre Ábalos descarta "anticipar" un nou estat d'alarma a Lleida

En una entrevista a RNE, el ministre Ábalos ha recordat que, actualment, són les pròpies comunitats autònomes les que s'encarreguen de la gestió davant dels rebrots de coronavir us, una facultat que "venien exigint" durant les últimes setmanes de l'estat d'alarma .

















"No vull anticipar res", ha respost després de ser preguntat per si el Govern es planteja recórrer a aquesta eina constitucional després que la jutge de Jutjat d'Instrucció 1 de Lleida acordés a última hora d'aquest diumenge no ratificar la decisió la Generalitat de prohibir tota sortida i entrada a Lleida.





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat a primera hora d'aquest dilluns que el Govern buscarà "el camí jurídic" per poder aplicar les mesures de confinament pel rebrot de coronavirus a la comarca de Segrià (Lleida).





En aquest sentit, el ministre ha insistit que l'executiu està "seguint estretament l'evolució d'aquests brots", amb "molta atenció" en el cas de Catalunya. Precisament, el president de Govern, Pedro Sánchez, s'ha reunit a primera hora amb el Comitè de seguiment de l'coronavirus encarregat de vigilar l'evolució de l'epidèmia.





Amb tot, el titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha incidit que és ara quan s'està "veient exactament quin era el poder legal" de l'estat d'alarma i les seves successives pròrrogues, que habilitaven a el Govern a controlar la mobilitat al territori ia confinar territoris.





"Anem a veure si es pot controlar la situació però, en tot cas, el Govern assumeix la seva responsabilitat i seguirà vigilant", ha tancat Ábalos.