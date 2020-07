Aragonès promet 4 milions en ajudes als comerços de Lleida

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha promès ajudes econòmiques directes per als comerços de la comarca de Segrià que es veuen afectats per la situació que s'està vivint a la zona.









A aquest efecte, Aragonès ha assegurat que el Govern destinarà quatre milions d'euros, tot i que ha afirmat que aquesta és una quantitat aproximada que pot variar segons l'evolució dels contagis. "Estem parlant d'una quantitat aproximada, encara que per conèixer l'impacte real haurem d'esperar a conèixer l'evolució de la situació", ha afirmat en una declaració a la SER.





El vicepresident català s'ha mostrat molest per la decisió d'una jutge de Lleida d'anul·lar l'ordre de confinament de set localitats de la comarca del Segrià emesa per la Generalitat. "Crec que és una decisió dolenta. A l'hora de protegir la meva salut, jo ho tinc clar, prefereixo que sigui un metge i no un jutge qui prengui les decisions ".





Després de reconèixer que és difícil anticipar-se a el comportament del virus ja que es desconeix una part de com actua, Aragonès ha afirmat que estan treballant per trobar el camí jurídic que els permeti tornar a activar el confinament i poder aplicar les mesures que els han recomanat els experts epidemiològics.