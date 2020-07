AI denuncia la mort de 3.000 sanitaris a tot el món contagiats per Covid-19

Amnistia Internacional ha fet públic un informe en el qual denuncia que més de 3.000 treballadors de l'àmbit sanitari han mort a tot el món com a conseqüència d'haver-se contagiat del Covid-19 mentre exercien la seva professió.





L'organització humanitària assegura en el seu informe que és probable que aquesta xifra estigui "significativament subestimada" per l'absència d'un mètode de seguiment a tot el món que permeti confirmar-la.





Segons aquest informe, els deu països en els quals s'han comptabilitzat el major nombre de morts entre els sanitaris són: Rússia (545), Regne Unit (540), EUA (507), Brasil (351), Mèxic (248 ), Itàlia (188), Egipte (111), l'Iran (91), Equador (82) i Espanya (63).





Per a l'elaboració de l'informe tan sols s'han pogut analitzar 79 països, de manera que des de l'organització es reconeix que és molt probable que el nombre de morts entre el personal sanitari a nivell mundial sigui molt superior, sobretot tenint en compte les condicions en les que han de duu a terme el seu treball en determinades zones de l'món.





Des AI s'insta a tots els governs a que adoptin les mesures necessàries per acabar amb la pandèmia i s'ha demanat que es faciliti als treballadors sanitaris el material per poder dur a terme la seva tasca sense riscos de contagis.





La investigadora i assessora sobre drets econòmics, socials i culturals d'Amnistia Internacional Sanhita Ambast ha afirmat que insten al fet que els governs "es prenguin seriosament les vides de el personal sanitari i dels treballadors i treballadores dels sectors essencials. Els països que encara no han viscut el pitjor de la pandèmia no han de repetir els errors de governs la falta de mesures per protegir els drets dels treballadors i treballadores ha tingut conseqüències desastroses ".





Ambast ha assegurat que han de ser els governs els que garanteixin l'existència de mesures de seguretat per a tots aquells que treballen en el seu àmbit d'influència i ha demanat que no es produeixi escassetat d'aquests mitjans per les restriccions comercials.