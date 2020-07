L'Hospitalet triplica els seus casos de Covid-19 en un cap de setmana

L'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marin, ha precisat que l'origen dels contagis és "divers" i que ha canviat el perfil d'edat de les persones infectades pel que fa a l'inici de la pandèmia, ja que ara se situa en persones d'entre 20 i 50 anys, el que canvia les mesures que adoptarà el municipi. És a dir, que la corba en l'edat de contagi ha variat.









Davant d'aquest brot, l'alcaldessa dictarà un ban municipal perquè els 260.000 ciutadans de l'Hospitalet extremin les mesures de seguretat, per les quals també vetllarà una presència dels Mossos d'Esquadra "més intensiva" atès que el nombre de persones infectades amb coronavirus al municipi ascendeix a 300.





Unes dades que "no són preocupants", en paraules de la seva alcaldessa, ja que molt poques estan havent de ser ateses hospitalàriament. Malgrat tot "cal ser proactius -ha afegit Marín-. Estem envoltats de municipis. Cal prendre mesures per frenar-a l'Hospitalet, però la realitat és que hi ha un transport públic, unes relacions laborals, unes relacions d'oci .. . ",













IMATGES DE PART DEL COMPORTAMENT CIUTADÀ A L'HOSPITALET





Les xarxes socials a l'Hospitalet cremen davant les conductes incíviques d'aquells que no fan servir les mascaretes, no guarden la distancia de seguretat o les aglomeracions en centres comercials.





EL IKEA AQUEST DISSABTE

































Aquesta és la història que es viu cada dia a l'Hospitalet afirmen els veïns "dos joves se sentin a esmorzar en un banc de la plaça Espanyola de barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat. Cap d'ells porta la mascareta posada i són a prop d'altres persones, algunes grans, que gaudeixen del matí de diumenge assegudes al que és un dels punts neuràlgics de barri. Dos agents cíviques de l'ajuntament, que ja han advertit a altres persones en el mateix lloc, s'acosten per informar-los de l'obligatorietat d'utilitzar mascareta ".





L'Hospitalet tenia 31 casos d'coronavirus fa una setmana, ara té 300, després del cap de setmana. L'increment més notable s'ha produït precisament al barri de la Torrassa, amb un terç de l'total de tot el municipi. També s'han detectat brots als barris de Collblanc, La Florida i, en menor mesura, a Pubilla Casas, tots ells a nord de la ciutat i molt a prop de Barcelona.









Als veïns de la Torrassa no els sorprèn que hi hagi un brot al barri. "Es veia venir. Aquí no s'han complert els protocols ni durant l'estat d'alarma. Hi havia dies que la gent es reunia a la plaça a la nit a beure ".





L'HOSPITALET LA SEGONA CIUTAT DE CATALUNYA





L'Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en població amb més de 264.000 habitants, segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), i el barri de la Torrassa és un dels més densament poblats d'Europa. Segons dades de l'ajuntament, en els 0,44 km2 que ocupa el barri hi ha una densitat de 61.686 h / km 2.





Aquest cap de setmana l'Ajuntament de l'Hospitalet va decidir tancar pistes esportives a l'aire lliure per evitar els contactes que facilitin la propagació de virus, sobretot entre la gent jove que es reuneix per fer alguna activitat esportiva. Aquesta mesura es pren mentre les autoritats identifiquen els focus d'aquest rebrot a la ciutat.





L'alcaldessa de L`Hospitalet, Núria Marín, ha creat un comitè de seguiment del rebrot