José Molina: Una espècie a extingir

A Sant Esteve compten les hores perquè Pepe Molina abandoni la Presidència de el Consell de la Transparència, de fet estan organitzant una festa per al seu comiat, a la qual per cert, no ho van a convidar.









Durant cinc anys, aquest doctor en economia, al costat d'un més que reduït grup de 'insensats' que encara creuen en la transparència i el dret a saber, ha posat en escac a Govern Regional, i això, a palau ni es perdona ni es oblida.





Li han posat pedres al camí, xivatos a les portes, trampes fins a la sopa, per posar-li fins i tot li van obrir el correu, per cert, On és la Fiscalia ?, fa un any d'una vulneració d'un dret fonamental, i ningú sap res, no vull pensar que fins a la Fiscalia té deutes pendents, i és que obrir-te el correu són paraules majors.





Durant cinc anys, sense cap salari i amb l'administració regional en contra, només l'Assemblea Regional, i més concretament Rosa Peñalver, li donava una mica de calor, i és que l'expresidenta, va esdevenir la Dulcinea del Quixot de Molina, aquest 'vell i savi doctor', ha fet més per la democràcia que alguns partits polítics i organitzacions sindicals.





Cinc anys d'humiliació, menyspreu i desconfiança. Des Noelia Arroyo a Enrique Ujaldón, de Maria Dolors Pagán a Beatriz Ballesteros. Cinc anys en què ha lluitat no només contra molins de vent, sinó amb el vent en contra. I quan per fi aconsegueix tenir unes instal·lacions decents després d'anys de guerrejar, li diuen que ni tan sols desfaci les seves caixes a la nova seu.





Ara arribaran a Consell, a bones hores mànigues taronges, els que venien a regenerar les institucions, es posaran salaris i assessors, es faran fotos i prometran que obriran finestres i catifes, i que serem un exemple per a la resta, i conte contat, aquest conte encara no s'ha acabat.





I no ha acabat perquè des transparència segueixen rient-se de la societat, perquè una jutgessa en excedència i que forma part de Consell de Govern, no ha dimitit davant els procediments foscos que seguim veient passar, des de la televisió pública als decrets lleis que donen competències als ajuntaments de manera il·legal, per no parlar de San Javier i les xarxes clientelars.





El Consell de la Transparència de la Regió de Múrcia no inicia el proper mes una nova etapa, el que passarà a partir de setembre, és que el Consell s'institucionalitza, es converteix en jutge i part, en altres paraules, l'han domesticat.





Els que ara agafaran la bandera de la Transparència, Ciutadans, són els mateixos que l'any passat, a la fi de la legislatura, quan el Consell havia posat la pilota en el punt de penal, havien lligat de peus i mans al porter, i només tenien d'empènyer la pilota, els va entrar diarrea i es van anar corrent a refugiar-se a la calor de palau. Aquests mateixos són els que ara seran els 'valents' que vénen a salvar-nos.





Potser d'aquí a uns mesos ningú se'n recordarà de Pepe Molina, només alguns estudiants d'institut recordaran aquell Don Quixot entranyable que durant cinc anys va ser sembrant llavor a llavor una mica de decència per aquests instituts de Déu, i potser d'aquí a un temps, aquesta llavor germini i neixi en les nostres consciències un arbre sota el nom: Dret a Saber.





Mentre això passa, seria bo que algú li preparés una festa, més humil, potser més petita, i segurament amb menys convidats que la que està organitzant-se en Palau, i que pagaríem a escot, no com sol fer Sant Esteve, si és així, em apuntin, poques vegades un té l'honor d'assistir a la desaparició política d'una espècie a extingir.