Mor Kelly Preston, esposa de John Travolta, als 57 anys

El diumenge al matí va morir l'esposa de John Travolta, Kelly Preston, als 57 anys. "En el matí del 12 de juliol de 2020, Kelly Preston, adorada esposa i mare, va morir després de dos anys de lluita contra el càncer de mama", va anunciar la revista 'People'.









Kelly Preston era mare d'Ella, de 20 anys, i Benjamin, de 9 anys. El seu tercer fill, Jett, va morir als 16 anys al gener de 2009.





El comunicat també explicava que havia mantingut la seva lluita discretament i havia estat "sota tractament mèdic durant algun temps, amb el suport dels seus familiars i amics propera". "Era una ànima brillant, bella i afectuosa que es preocupava profundament pels altres i que donava vida a tot el que tocava. La seva família espera que es comprengui la seva necessitat de privacitat en aquest moment", prossegueix.





Preston va néixer el 13 d'octubre de 1962 a Honolulu (Hawaii) i va estudiar actuació a la Universitat de Califòrnia del Sud. El 1985 va començar la seva carrera com a actriu a Sense vergonya i va aparèixer en Els bessons peguen dues vegades (1988), Jerry Maguire (1996) i Entre l'amor i el joc (1999). També va aparèixer en el videoclip de la cançó She Will Be Loved, de Maroon 5.





El seu últim paper cinematogràfic va ser 'Gotti' el 2018, en què va interpretar a Victòria Gotti, l'esposa del mafiós John Gotti, de què feia el propi Travolta.





El setembre passat, Travolta i Preston celebraven el seu 28è aniversari de casament. "Feliç Aniversari a la meva meravellosa dona".





Després de la seva mort, Travolta va publicar a Instagram una fotografia de la seva esposa i va explicar el que havia passat: "amb gran dolor us informo que la meva bella dona Kelly ha perdut la seva batalla de dos anys contra el càncer de mama. Va lluitar una valenta batalla amb l'amor i el suport de moltes persones ".









John Travolta va assegurar també que sempre recordarà la seva dona i que ara necessita un temps "per estar amb els seus fills que han perdut la seva mare".