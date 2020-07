Carme Portaceli és nomenada nova directora artística del TNC

El consell d'administració de Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha nomenat aquest dilluns a la directora escènica Carme Portaceli com la nova directora artística de teatre a partir de setembre de 2021, ha informat el TNC en un comunicat.













Així, Portaceli estarà al capdavant de la direcció artística de TNC fins que finalitzi la temporada 2026-2027, en substitució de l'actual director, Xavier Albertí, que acaba el seu mandat el 31 de juliol de l'any que ve.





La comissió de valoració ha proposat Portaceli per "la seva trajectòria professional, la seva capacitat per elaborar una programació d'alta qualitat artística i el seu perfil idoni per respondre als objectius estratègics de TNC".





El teatre ha especificat que aquests objectius inclouen garantir la diversitat de la programació amb el patrimoni teatral català i universal com a eix fonamental i incentivar la creació contemporània i la innovació amb nous llenguatges artístics.





També impulsar la llengua catalana, fomentar la tasca pedagògica en les arts escèniques i promoure la projecció internacional de TNC.





Sobre el projecte artístic de Portaceli, la comissió de valoració ha destacat "el seu compromís amb el públic per mantenir els nivells de les últimes temporades i la seva voluntat de situar el TNC a el front de el sistema teatral públic català", entre d'altres.





Portaceli s'incorporarà a TNC com a programadora de la temporada 2021-2022 i, a partir de l'1 de setembre de 2021, començarà a exercir com a directora artística amb un contracte de sis anys no prorrogables.