El Procicat recomana mesures restrictives en els barris afectats pel rebrot de Covid-19 a l'Hospitalet

El Procicat de la Generalitat ha recomanat aquest dimarts que es prenguin mesures restrictives de la mobilitat als barris de l'Hospitalet afectats per brots de coronavirus.





Aquesta notícia transcendeix després que el president de la Generalitat, Quim Torra, es reunís aquest dimarts al matí amb la acladesa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, per abordar la situació de la pandèmia de coronavirus en les dues ciutats, segons han informat fonts de la Conselleria de Salut.





A la reunió també han participat el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut, Alba Vergés.





L'Hospitalet de Llobregat va triplicar en un cap de setmana fins a 300 casos actius de coronavirus que afecten una única residència de la ciutat i es distribueixen especialment a la zona nord de la ciutat -la confrontant amb Barcelona-, amb els casos més destacats en la Torrassa -81 persones-, Florida nord -47-, Florida sud -34- i Collblanc -44-.





LES DARRERES DADES DEL DEPARTAMENT DE SALUT SOBRE EL COVID-19





El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 77.364 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.





Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.186 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 45. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 40.239 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.151 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus. Quant a la comarca del Segrià, des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 3.447 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2, dels quals 139 han mort amb la COVID-19.









Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Són un total de 12.624 persones fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.910 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.112 a una residència i 799 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.

















