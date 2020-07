Sánchez i Merkel demanen a la UE superar les diferències per aconseguir un acord sobre el fons europeu

El president de Govern, Pedro Sánchez, i la cancellera alemanya, Angela Merkel, han coincidit aquest dimarts a assenyalar la urgència per aconseguir un acord sobre el fons de recuperació europeu, sobre el qual encara hi ha "divergències" entre les capitals que auguren una negociació "molt difícil" a la cimera de caps d'Estat i de Govern d'aquest divendres i dissabte.









"Juliol ha de ser el mes de l'acord", ha ressaltat Sánchez davant d'una Merkel que ha destacat les "discrepàncies" que encara divideixen els estats membres. "Seria desitjable arribar a un acord el més aviat possible, el temps apressa", ha subratllat l'alemanya, en una compareixença sense preguntes abans de la reunió que tots dos líders han mantingut a Berlín.





El president de Govern ha assegurat ser "molt conscient" que la negociació en la cimera serà "molt difícil" perquè hi ha "interessos contraposats" i "visions diferents del que ha de ser el projecte comú europeu", encara que ha remarcat que " cap és millor que una altra "i" totes són legítimes ".

















"Si retardem l'acord anem a retardar la recuperació, si retardem la recuperació es va a agreujar més la crisi", ha advertit Sánchez, per després garantir que Espanya va a fer tot el necessari per a "poder arribar a un acord com més aviat millor".





Segons la seva opinió, la "lliçó" a aprendre de "dècades de construcció europea" és que la UE "mai s'ha construït sobre la base de vetos" sinó "d'acord amb una voluntat de dialogar i d'acordar". "Crec que això és al que estem convocats" els líders europeus aquest divendres i dissabte, ha dit.





Abans que Sánchez prengués la paraula, la cancellera alemanya s'ha expressat en una línia similar sobre la urgència d'arribar a un acord a nivell de caps d'Estat i de Govern. En la seva opinió, és "important tenir certesa" i "invertir en el futur" a través de prioritats com la transició digital o la lluita contra el canvi climàtic.





"Són els reptes que hem d'afrontar i els que decidiran en els propers anys si tindrem èxit econòmic o no", ha expressat Merkel, que ha recordat que el pla de recuperació i el pressupost de la UE per als propers set anys "formen un conjunt" i que l'acord s'ha d'assolir sobre les dues qüestions.





"Encara hi ha algunes discrepàncies", ha reconegut la cancellera, per després garantir que Alemanya "tenen la voluntat d'arribar a una solució de compromís" en la pròxima cimera, encara que no sap si serà possible.





A tres dies de la primera reunió que els caps d'Estat i de Govern mantindran amb presència física a Brussel·les, encara continuen obertes moltes qüestions sobre el disseny final del fons de reconstrucció per rellançar les economies europees després de la pandèmia de coronavirus.





Els països de nord com Països Baixos, Àustria, Dinamarca, Suècia o Finlàndia segueixen reclamant una mida final que sigui inferior als 750.000 milions que estan sobre la taula ia més volen que hi hagi menys transferències directes als governs i més préstecs.





La condicionalitat per accedir als ajuts també és una altra qüestió oberta que els líders hauran de resoldre. Mentre que països com Espanya volen que es cenyeixi a mecanismes que ja existeixen, en què la Comissió Europea té l'última paraula per aprovar el desemborsament dels fons, els anomenats 'frugals' exigeixen un major control per part de la resta de socis.