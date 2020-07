Els principals bancs tancaran gairebé 1.000 oficines a l'agost

Les principals entitats bancàries aprofitaran el temps de vacances per tancar, temporalment, algunes de les seves oficines bancàries. Santander, BBVA i Sabadell tenen previst clausurar al voltant de 1.000 oficines durant el mes d'agost situades en algunes zones en què està previst que l'activitat es redueixi considerablement.









Les sucursals que es veuran més afectades són aquelles que estan situades en zones residencials, que solen veure baixar sensiblement la seva població durant les vacances, i aquelles que es troben en alguns barris perifèrics de les ciutats, en els quals l'activitat comercial descendeix significativament. Els clients de totes aquestes entitats seran avisats amb antelació de el tancament temporal de la seva oficina.





El tancament, segons una informació publicada per El Confidencial Digital, no implica que els clients d'aquestes entitats hagin de perdre els serveis que ja tenen. Tampoc suposarà la pèrdua de llocs de treball, asseguren des de les entitats, per a les que aquests tancaments suposen un important estalvi.





Si els ajudarà a obtenir més dades sobre l'ús dels seus clients de les noves tecnologies per comunicar-se i operar amb l'entitat bancària. Gràcies a el confinament, els bancs s'han adonat que l'oficina és cada vegada més prescindible, encara que no es poden tancar totes, i el client cada vegada opera més a través de la banca digital.