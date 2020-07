Vacuna contra la COVID-19 creada als EUA mostra resultats prometedors

L'empresa de biotecnologia Moderna Inc està desenvolupant una vacuna contra la coronavirus i ha aconseguit generar anticossos en totes les persones que han participat en les proves, amb molt pocs efectes secundaris.





L'estudi, publicat a la revista The New England Journal of Medicine , confirma els resultats que la companyia ja havia anunciat el passat mes de maig. Les accions de Moderna es van disparar un 16% en borsa. A més, la companyia pot entrar ara en la fase final de les proves.





Els resultats es basen en les proves sobre 45 participants, amb edats entre els 18 i els 55 anys. Moderna Inc va ser la primera empresa a començar l'estudi en humans sobre el coronavirus. El Govern dels Estats Units ha donat suport a la investigació amb gairebé 500 milions de dòlars i ha escollit a la companyia entre les primeres per fer proves en humans a gran escala.





L'estudi passa ara a una nova fase, que començarà el 27 de juliol amb 30.000 participants en gairebé 90 llocs diferents d'Estats Units i està previst que duri fins a octubre de 2022. No obstant això, la companyia espera que tindrà resultats abans d'aquesta data. L'empresa va dir que té ja prou dosi per a tota la investigació i està en condicions de produir 500 milions de dosis a l'any.