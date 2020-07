Renfe augmenta l'oferta de l'AVE i la llarga distància a Catalunya

Renfe ha incrementat el nombre de serveis AVE i de llarga distància que circulen per Catalunya. L'oferta de freqüències i trens s'està ampliant en funció d la demanda i l'ocupació dels trens, fins a recuperar els nivells previs a la crisi.





Pel que fa a l'AVE, a partir del 15 de juliol es augmenta la circulació a primera hora del matí entre Figueres i Madrid i entre Madrid i Barcelona, i el dia 20 un tren més entre Madrid i Barcelona. En total, hi haurà 11 trens en cada sentit.





El servei Avant entre Figueres-Girona i Barcelona incorpora una nova freqüència amb el tren que surt de Figueres a les 06.30, millorant el servei a primera hora del matí.





Pel que fa a el Corredor Mediterrani, s'incrementa l'oferta en un tren per sentit entre Barcelona i Alacant. I en el servei als nord peninsular, s'augmenta un tren per sentit entre Barcelona i Pamplona a partir del 16 de juliol.





Durant el viatge al tren, és obligatori l'ús de màscares per part de tots els viatgers. Així mateix, per raons de seguretat sanitària, no es presten els serveis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa, i venda d'articles.





Renfe distribueix tovalloletes desinfectants als seus viatgers a bord i ha reforçat les mesures d'higiene i desinfecció en tots els seus trens.









La companyia ja disposa del certificat AENOR dels protocols de neteja i desinfecció dels seus trens contra la COVID, en el marc del programa Objectiu Tren Segur dissenyat per la companyia per a garantir que els seus serveis són operats amb les majors garanties higienicosanitàries.