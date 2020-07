La popularitat del PSOE continua a l'alça després de la pandèmia i Podemos remunta, segons el CIS

El Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), corresponent al mes de juliol torna a situar el PSOE al capdavant, amb una estimació de vot del 32,1%, millorant la del mes anterior, i tot i que el PP també avança, es manté a 10,9 punts de distància dels socialistes.









De la seva banda, Unides Podem frena la caiguda que venia registrant en els últims mesos, a l'anotar-se una pujada respecte a l'estudi de juny, arribant a un suport del 12,1%, mentre que, per contra, tant Vox com Ciutadans perdrien suport .





L'estudi, fet públic aquest dimecres, es basa en 3.032 enquestes realitzades entre l'1 i el 9 de juliol a 1.213 municipis i té un marge d'error del més / menys 1,8%. Per quart mes consecutiu, el CIS ha hagut de recórrer a una enquestadora externa per poder realitzar les entrevistes per telèfon, ja que quan va esclatar la crisi del es va veure obligat a renunciar als seus tradicionals entrevistes domiciliàries per les restriccions sanitàries.





Si les eleccions fossin ara, un 25,3% de les persones sondejades avança que votaria el PSOE, mentre que un 13% triaria al , un 12,7% no sabria a qui votar i el mateix percentatge optaria per l'abstenció.





No obstant això, el sondeig atorga als de Pedro Sánchez una estimació de vot del %, nou dècimes més que al juny, per sobre del 28% que va aconseguir en les generals de novembre de l'any passat.





Al PP, per la seva banda, l'organisme que presideix José Félix Tezanos li calcula un suport del 21,2%, 1,2 punts més que en el mes anterior i lleugerament superior al % que va obtenir en l'última cita amb les urnes de caràcter nacional. Així, la distància entre tots dos queda en 10,9 punts a favor de PSOE, quan un mes abans era de 11,2 punts.





Com a tercera força figura Vox, amb una estimació del 11,6%, retrocedint gairebé un punt en comparació amb juliol ja 3,4 punts del 15% que va aconseguir en les últimes generals.





L'ESQUERRA AUGMENTA LA SEVA AVANTATGE

Per contra, Unides Podem creix 1,7 punts respecte a l'anterior baròmetre, aconseguint un 12,1%, el seu millor percentatge des de l'abril, i frenant la pèrdua de suport que acumulava en els últims baròmetres. Al novembre de 2019 va aconseguir un suport real del %.





Ciutadans, a qui el CIS va arribar a concedir una estimació del % al maig, segueix en descens i passa del 9,4% de juny a 8,8% al juliol, però encara per sobre de 6,8% a què caure el 10N.





Així les coses, el PSOE, Unides Podem i Més País sumarien un suport del % enfront del 41,6% que reunirien PP, Vox i Ciutadans. Amb aquestes dades de juliol, l'esquerra augmentaria en gairebé tres punts el percentatge que va sumar en les últimes generals (42,29%), mentre que l'altre bloc perdria gairebé un respecte a aquell 42,7%.





Entre els partits d'àmbit territorial, ERC puja una dècima fins al 2,7% i també creix -en el seu cas 3 dècimes- Junts, que es queda amb un 1,5%. La CUP, en canvi, perd una dècima i s'anota un 0,6%. El PNB aconseguiria un 1,3% i Bildu un 0,8%, caient cadascun una dècima respecte a juny.





De la seva banda, Més País / Compromís continua en descens i s'anota un 0,9%, per sota el 1,25% amb què es va estrenar en les legislatives de l'any passat.





SÁNCHEZ, EL MILLOR VALORAT PERÒ ENCARA SUSPÈN

Respecte a la valoració de líders, el socialista Pedro Sánchez, repeteix amb la millor nota, però, tot i que guanya dues dècimes respecte al juny, es queda a una de l'aprovat. La segona plaça és, de nou, per a la presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, que perd una dècima i aconsegueix un 4,1.

A la tercera posició tornen a empatar el popular Pablo Casado i el líder de Podem, Pablo Iglesias, tots dos amb un 3,6, millorant una dècima en un mes, i el pitjor valorat torna a ser el líder de Vox, Santiago Abascal, amb un 2,5.





El CIS només pregunta pel nivell de confiança que desperten en l'electorat Sánchez i Casado. Mentre que el socialista inspira molta o bastant al 32,6%, Casado només fa el mateix entre el 12%. Gairebé el 85% admet no fiar-se del líder del PP, una xifra que es queda en el 65% en el cas del socialista.