La població espanyola podria reduir-se a la meitat en vuitanta anys, segons un estudi

A finals d'aquest segle, la població espanyola podria reduir més de la meitat, passant de 46,9 milions d'habitants el 2019 a 23 milions 2100. Són les previsions d'un estudi de l'Institut de Mètriques i Avaluacions de Salut de la Universitat de Washington sobre projeccions globals, regionals i nacionals d'economia, població, mortalitat, fertilitat i migració a 195 països, que ha estat publicat per la revista The Lancet.









Segons l'informe, el pic de la població mundial (de 9.700 milions) s'assolirà sobre 2060 i després començarà a reduir-se fins a arribar a 8.800 milions de persones al món en 2100. Aquests canvis es produiran, en gran part, per l'educació de la dona, que serà generalitzada i precoç. "Les nostres troballes suggereixen que les tendències contínues en el nivell educatiu femení i l'accés a l'anticoncepció acceleraran la disminució de la fertilitat i el creixement demogràfic lent", explica l'estudi.





Així, el descens de població de més del 50% es donarà fins a 23 països, entre els quals hi ha Espanya, així com Itàlia, Japó, Tailàndia, Portugal i Corea de Sud. Altres 34 països veuran disminuïda la seva població en gran mesura. Els motius principals són que hi haurà una gran reducció de la fertilitat a l'Àfrica subsahariana i una ràpida reducció d'habitants a Àsia i Europa central.





A més de la reducció de població, hi haurà grans canvis en l'estructura d'edat global, i la piràmide s'invertirà a nivell mundial, com ja passa en llocs com Espanya. Segons l'estudi, el 2100 hi haurà 2.370 milions de persones majors de 65 anys per 1.700 milions menors de 20 anys. Dos dels països que veuran aquest descens de joves seran Índia i la Xina, dos potències, que probablement vegin el seu progrés econòmic frenat perquè tindran un gran descens de força de producció.









Xina pot no arribar a ser la superpotència que s'espera, ja que si bé l'estudi assenyala que al voltant de 2035 la Xina superarà als Estats Units i tindrà el major producte interior brut (PIB) del món, els Estats Units tornaran a el primer lloc cap a 2098.





Una Europa diferent

El Regne Unit, Alemanya i França seguiran estant dins dels primers deu països europeus en població. Itàlia i Espanya baixaran al 25è i 28è lloc: les seves poblacions passaran de 61 milions de persones el 2014 a 30,5 milions el 2100 en el cas d'Itàlia, i de 46 milions el 2017 a 23 milions el d'Espanya.