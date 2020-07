Iván Redondo canvia el discurs de Sánchez a Europa

L'assessor de Pedro Sánchez, Iván Redondo, ha decidit afluixar el to a la ruta europea d'el president espanyol per negociar la quota espanyola de fons social, i el socialista ja adverteix de la dificultat per arribar a acords.





















Redondo ha rebaixat el to de el president, conscient que un altre fracàs en la gestió d'expectatives en UE pot danyar més la imatge del seu cap. Amb la seva estratègia a curt termini en el cas de Calviño volia convèncer de el lideratge i el pes internacional de Sánchez, però la seva excessiva confiança en la tàctica va ser fracàs.





Rodó s'ha acurat molt en difondre la foto del seu cap amb la cancellera alemanya Merkel sense posar el focus en el contingut de la reunió en què la cancellera va advertir al president que seria millor aconseguir un acord aquest cap de setmana que obstinar-se a fugir cap a endavant i, per voler-ho tot, no aconseguir res.