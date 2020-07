Quatre detinguts per agredir un mosso fora de servei

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per haver presumptament agredit un agent de la policia catalana. Les detencions s'han dut a terme a la localitat de Premià de Mar, a la província de Barcelona









Els agents de la policia catalana han actuat simultàniament en quatre domicilis de la localitat, en els quals es trobaven els quatre presentos agressors, i tots ells han estat detinguts i traslladats a una comissaria dels Mossos.





L'agressió al policia català es va produir el passat 9 de juliol, quan l'agent, que anava de paisà i estava fora de servei, va observar amb un grup d'homes es dedicaven a acovardir i incomodar persones que passaven pel carrer prop d'un supermercat . Pel que sembla, el to de les seves agressions verbals va pujar quan una dona que passada per la zona els va recriminar que no portessin posada la màscareta per evitar possibles contagis per coronavirus.





Després dirigir-se a ells i demanar-los que deixaran de molestar els transeünts, el policia es va veure obligat, davant l'actitud agressiva de les persones a les que havia dirigit, a treure una porra que portava a sobre. La resposta dels agressors va ser enfrontar-se al policia, al què van aconseguir treure la porra i li van donar una pallissa.





El agent va resultar amb ferides greus al cap i les costelles i amb algun os trencat, pel que va haver de ser ingressat en un centre hospitalari.