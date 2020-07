Imagines poder marcar el ritme de l'Univers amb un 'rellotge còsmic fonamental'?

En física, el temps es considera típicament com una quarta dimensió. Però alguns físics han especulat que el temps pot ser el resultat d'un procés físic, com el tic-tac d'un rellotge incorporat.





Si l'univers finalment té un rellotge fonamental, ha de funcionar més ràpid que mil milions d'bilions de bilions de vegades per segon, segons un estudi teòric publicat el 19 de juny a Physical Review Letters .





El temps és un concepte desconcertant en física: dues teories físiques clau xoquen sobre com el defineixen. Però en la teoria general de la relativitat, el temps canvia de manera estranya. En un intent de combinar aquestes dues teories en una teoria de la gravetat quàntica, "el problema de el temps és bastant important", diu Giacomini, que no va participar en la investigació.





Estudiar diferents mecanismes per al temps, inclosos els rellotges fonamentals, podria ajudar als físics a formular aquesta nova teoria. Si el rellotge fonamental marqués massa lent, aquests rellotges atòmics no Erian fiables perquè es perdrien la sincronització amb el rellotge fonamental. En definitiva, els rellotges atòmics funcionarien a intervals irregulars.





Els físics sospiten que hi ha un límit màxim per a la precisió dels segons que es poden dividir. La física quàntica prohibeix qualsevol porció de temps menor que aproximadament 10-43 segons, un període conegut com el temps de Planck. Si hi ha un rellotge fonamental, el temps de Planck podria ser un ritme raonable perquè funcioni.





Per provar aquesta idea, els científics haurien d'augmentar el seu límit actual a la velocitat de l'rellotge en un factor d'aproximadament 20 mil milions. "Això ja està sorprenentment prop de el règim de Planck", diu la física de l'perímetre Bianca Dittrich, que no va participar en la investigació. "En general, el règim de Planck està molt lluny del que fem".





Dittrich, per la seva banda, pensa que probablement no hi hagi un rellotge fonamental en l'univers, sinó que probablement hi hagi una varietat de processos que podrien usar-se per mesurar el temps. En el futur, fins i tot rellotges atòmics més precisos podrien proporcionar més informació sobre el que fa funcionar a l'univers.