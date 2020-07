La ministra gallega Díaz descarta assumir cap càrrec en Podem Galícia després de deixar IU

Yolanda Díaz no té cap intenció de liderar Podem Galícia ni d'assumir responsabilitats en la vida interna el partit morat. Així s'ho acaben de deixar clar portaveus de la ministra de Treball a Galiciapress aquest matí.





Gómez Regne i Díaz en un acte de campanya de Galícia en comú





La ferrolana està en l'epicentre del debat polític després que El Confidencial revelés que ja no és militant d'Esquerra Unida, coalició que va liderar durant lustres a Galícia.





De seguida, la lectura que van fer alguns analistes polítics és que Díaz estava movent-se per rellevar Antón Gómez Regne al front de Podem Galícia. A la fi i al cap, les llistes de la coalició Galícia en comú que va encapçalar el diputat corunyès van collir un, en les seves pròpies paraules, "fracàs sense pal·liatius" al quedar-se fora de el Parlament de Galícia aquest diumenge.





Res més lluny de les intencions de Díaz, que es troba plenament centrada en la seva tasca com a Ministra de Treball en un moment molt complicat laboralment a Espanya, indiquen les fonts molt pròximes a la mandatària. Fonts que també deixen clar que Díaz no és militant de Podem, força que admet la doble afiliació, i que segueix militant al Partit Comunista, el més fort dels que conformen Esquerra Unida.





Per què llavors va abandonar la coalició si segueix militant al PCE?. Els seus portaveus indiquen que es va deure a una "decisió personal" però que en absolut hi ha cap frec amb IU, amb la qual segueix col·laborant.





"Decisió personal" que l'advocada laboralista va prendre "l'estiu passat" de manera que "no té res a veure ni amb el resultat de les eleccions gallegues", celebrades aquesta setmana, ni amb el fracàs de la primera de intent de Podem i PSOE de conformar govern, raó esgrimida per algunes capçaleres.





CONFIANÇA DE PABLO IGLESIAS





Díaz va ser una de les poques escollides per ser part de l'nucli negociador de Unides Podem (Unides Podem-A Comú Podem-Galícia en comú) amb el PSOE. Fracassat el primer intent a l'estiu, celebrades les segones generals i després el ràpid acord en la segona ronda, la coalició la va escollir com una de les seves ministres en el nou Executiu.





La importància de Díaz en la coalició ja era evident abans. En les segones eleccions generals de 2019, Galícia en comú la va moure de la llistes de La Corunya perquè encapçalés les de Pontevedra, assegurant així el seu escó que hagués perdut d'una altra manera.





És probable que l'evident bona relació amb Podem a nivell estatal pot haver contribuït al fet que alguns enarborin el seu nom com a nova líder de l'esquerra rupturista a Galícia. També el seu protagonisme en l'Executiu de Pedro Sánchez, a l'assolir diversos acords entre patronal i sindicats tot i la delicada conjuntura econòmica.





Amb tot, les esmentades fonts insisteixen que Díaz no està interessada en assumir "cap càrrec orgànic", ja que el Ministeri absorbeix ara mateix tot el seu interès.





Cal afegir, a més, que Antón Gómez mai va dir que fos abandonar el liderat de Podem Galícia. El parlamentari va reconèixer sense embuts el fracàs en 12J, va cridar a realitzar una profunda reflexió, però no va indicar la seva disposició a llençar la tovallola.





Així les coses, la filtració de l'abandonament de la militància en EU, que sent alguna cosa rellevant no deixa de ser una notícia vella, es produeix en un moment molt delicat internament, per tant pot haver estat una filtració per part d'algú interessat en enfangar més les ja tèrboles aigües de l'esquerra rupturista.