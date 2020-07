Catalunyapress T'INFORMA

Hola, ja estem amb tu de nou. Estàs preparat?

Aquest dijous ha tingut lloc el solemne homenatge d'Estat a les víctimes del Covid-19 amb emotives intervencions de familiars i sanitaris. Les paraules de familiars i sanitaris ens han encongit el cor.





A més, una altra de les notícies del dia ha estat que el TSJC cita Torra el 29 de juliol per la pancarta dels presos.





Avui han sortit noves xifres del COVID-19. A Catalunya d'un dia per l'altre hi ha 1.293 casos de coronavirus i 4 morts més. I per frenar els rebrots, a l'Hospitalet han tancat equipaments esportius i suspès activitats a l'aire lliure i a Aragó han sacrificat 92.700 visons contagiats pel Covid-19.





En el pla polític hi ha dues novetats de calat. D'una banda, la ministra gallega Díaz descarta assumir cap càrrec en Podem Galícia després de deixar IU i de l'altra, Juli Fernández cessa com a regidor i se centra en la Delegació de Govern.





A més, en el cas d'espionatge a líders independentistes ha hagut tres novetats. La primera és que Torrent i Maragall es querellaran contra l'exdirector del CNI pel 'hackeig' dels seus telèfons. També s'ha conegut que la Brigada d'Afers Tecnològics només investigarà l'espionatge a polítics independentistes si aquests denuncien, i d'altra banda, la Policia Nacional sospita que els Mossos van comprar un sistema semblant a 'Pegasus'.





Pel que fa a dades estadístiques, sembla ser que la població espanyola podria reduir a la meitat en vuitanta anys, segons un estudi.













La gent gran ha pres molt protagonisme durant la quarantena, ja que el coronavirus ha afectat especialment a aquest sector de la societat, que a més de la por a la malaltia, ha patit una gran solitud. Hem tret a la llum l'important que ha estat acompanyar els ancians durant la pandèmia









I per acabar, volem explicar-vos que hi ha hagut 4 detinguts per agredir un mosso fora de servei.









Fins demà!