La Generalitat aplica a Barcelona i 13 ajuntaments de l'Àrea Metropolitana mesures per frenar els contagis de Covid-19

En una roda de premsa d'urgència, la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, el conseller d'Interior, Miquel Buch i la consellera de Salut, Alba Vergés han anunciat la posada en marxa de mesures per contenir els rebrots pel territori de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

























"Per evitar confinaments estrictes", ha afirmat Vergés en la seva intervenció, cal "la col·laboració dels ajuntaments, són necessaris, molt necessaris. Necessitem de la responsabilitat de les persones. Aquesta situació no la volem ningú però ha vingut per quedar-se de moment i hem de complir les mesures de seguretat sanitària bàsiques; distància social de seguretat, rentat de mans i ús de màscares ".





Entre la bateria de mesures anunciades per la Generalitat hi ha "recomanacions i prohibicions. Cal evitar les sortides socials, de reunions perquè hi ha transmissió comunitària forta com ara. Cal ser responsable i evitar les aglomeracions. És la recomanació principal la d'evitar les reunions socials per arribar a mesures més restrictives que aquestes ", ha dit la consellera Vergés.





"Necessitem la coresponsabilitat invidual de cada persona, una responsabilitat col·lectiva sinó anirem a mesures més drástricas. Les mesures depenen de tots nosaltres, abans que les xifres de contagis i ingressats a UCI siguin més alta" ha afirmat la consellera Vergés.





El conseller Miquel Buch ha parlat que el Procicat ha aprovat mesures per dos territoris Barcelona i l'Àrea Metropolitana i també la comarca del Segrià i Lleida.





Les mesures duraran un mínim de 15 dies, des de l'aprovació d'aquesta resolució seguint les dades de les autoritats sanitàries. És a dir es posen en marxa des d'aquest Divendres, 17 de juliol fins l'1 d'agost.





La prohibició de reunions socials familiars, privades i públiques de més de 10 persones s'apliquessin tant a la ciutat de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona ( Barcelona).





Per a la consellera Alba Vergés "la millor política és no contagiar-i extremar la precaució amb les mesures sanitàries bàsiques, per evitar la propagació de l'Covid-19".





En paraules de l'conseller d'Interior a més, Miquel Buch "no podem renunciar a cap m

mesura que protegeixi a la gent tot i els dictàmens judicials produïts a Lleida "





CAL IMPLEMENTAR MESURES EN UNA PRIMERA CORONA DEL Àrea Metropolitana de Barcelona





Les dades, en paraules de la Generalitat "ens mostren que estem en un continu urbà de transmissió comunitària i per aquesta raó cal implementar mesures excepcionals en aquesta primera corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, perquè la gent s'està contagiant a les reunions familiars o socials i hem de reduir el nombre de persones afectades ".





Per aquesta raó es prohibeixen les trobades socials de més de 10 persones per frenar la cadena de transmissió comunitària de trobades socials.





ALGUNES DE LES MESURES DE CONTENCIÓ DE LA PANDÈMIA





La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat mesures de contenció de la pandèmia de coronavirus entre les quals destaca la prohibició de reunions de més de 10 persones en l'àmbit públic i privat, acudir a residències d'ancians, i la limitació d'aforament en bars i restaurants.





















Totes aquestes mesures afectaran la ciutat de Barcelona, però també a les poblacions de Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona.





També s'ha fet una crida a demanar a la població d'aquestes ciutats quedar-se a casa i "no anar a segones residències aquest cap de setmana", tot i que es tracta d'una recomanació i no d'una obligació.





Així, la recomanació passa per sortir sol per treballar; anar a centres de salut; tenir cura de persones grans, nens, discapacitats i dependents; per comprar productes bàsics; per comprar en establiments amb cita prèvia; acudir a entitats financeres, realitzar accions judicials o notarials, exàmens i mudances; practicar esport amb el nucli de convivència habitual; anar a horts familiars d'autoconsum; i per causes de força major.









Si hi ha símptomes en paraules de la consellera Vergés cal mantenir-se en casa i aïllar-se i fer una quarantena i informar les autoritats sanitàries per indagar la cadena de contagis.





EL MINISTERI DE SANITAT MOSTRA PREOCUPACIÓ PEL QUE PASSA A CATALUNYA





El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que la majoria dels 150 brots de Covid-19 que actualment hi ha actius a Espanya estan "controlats", si bé ha reconegut que li preocupen especialment els que s'estan produint a Aragó ia Catalunya .





















En una entrevista a Onda Cero, Illa ha informat que el Govern manté una comunicació "fluïda" amb Catalunya, on tant a la comarca de Segrià (Lleida) com a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) s'està produint una "transmissió comunitària ", si bé ha avançat que no li consta que s'hagi de produir un confinament domiciliari en aquestes zones.





De la mateixa manera, el preocupa el brot de la comarca de Saragossa, si bé ha comentat que tot i que les autoritats sanitàries de la regió han implantat ja mesures per posar "sota control" la transmissió, caldrà esperar uns dies per veure l'efecte que tenen i, el més important, si són suficients per frenar els contagis.





"Cal esperar uns dies, però les mesures que han pres són, segons el parer dels nostres experts, les que calia prendre", ha asseverat el ministre de Sanitat, després de reconèixer que el Govern era conscient que un cop finalitzat l'estat de alarma s'anaven a originar brots, com ha passat en "tots" els països que han controlat la pandèmia.





En aquest sentit, Illa ha recordat que el 70 per cent dels casos d'Covid-19 que s'estan detectant en l'actualitat són de persones asimptomàtiques, el que demostra que s'estan diagnosticant en base a una "recerca activa" de casos.





"Això és una notícia positiva, perquè evidencia que l'esforç de detecció precoç està funcionant", ha recalcat, després de defensar les dades que diàriament publica el Ministeri de Sanitat, ja que són els que li proporcionen les comunitats autònomes. "Estem fent el màxim esforç de transparència", ha emfatitzat.





Finalment, el ministre de Sanitat ha recordat a la població que la finalitat de l'estat d'alarma "no vol dir" que el virus ja no estigui present, sinó que s'ha passat d'una fase de mitigació a una de control. "El coronavirus segueix circulant", ha tancat.