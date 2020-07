El Barça perd contra l'Osasuna i es queda sense Lliga

El Barça no està vivint els seus millor moment. Ha perdut contra l'Osasuna, i no ha lluitat la Lliga fins al final, contrari al que el Reial Madrid ha fet. A diferència d'anys enrere, els blaugrana no estan demostrant la seva eficàcia com a equip.





Un Barça desorganitzat i sense ganes de jugar. Es va poder apreciar com fins i tot Messi estava nerviós, sense alegria. Per ser que l'argentí està cansat de jugar sol perquè ell no pot arreglar tot.





L'entrenador de l'equip blaugrana va voler arriscar-se, però no li va sortir bé. Va decidir deixar fora de joc a jugadors com ara Arturo Vidal, Luis Suárez, Busquets i Alba. El càntabre tampoc se la va jugar amb De Jong d'inici, sinó que va apostar per Sergi Roberto i Riqui Puig com a interiors.









A la segona meitat, gràcies als canvis, el Barça es va revitalitzar i Messi va convertir el seu 23è gol, amb un llançament de falta perfecte. Després va arribar el segon gol de l'Osasuna, gràcies a Roberto Torres, amb un contraatac precís.