Salut confirma que hi ha transmissió comunitària de virus a Barcelona

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat que a Barcelona hi ha transmissió comunitària de la pandèmia de coronavirus, és a dir, que els casos no són importats sinó que la infecció es produeix entre persones de la mateixa ciutat, de manera que ha destacat la importància de les recomanacions i mesures de contenció a la capital catalana i municipis de l'Àrea Metropolitana que han anunciat aquest divendres: "No volem anar a més".





Ho ha dit en una roda de premsa que ha compartit amb els consellers de Presidència i Interior, Meritxell Budó i Miquel Buch respectivament, en la qual no ha descartat prendre decisions més estrictes com ordenar un confinament domiciliari.





Ha argumentat que perquè es doni aquesta situació ha d'haver "un alt increment de casos que deixi compromesa la part assistencial", i ha advertit que els serveis d'urgències de Catalunya han tornat a tenir casos, s'han registrat noves hospitalitzacions i fins i tot alguna a la unitat de cures intensives (UCI).





Vergés ha reivindicat la capacitat de detecció de casos de sistema sanitari català, que els identifica "molt més aviat" que durant la primera onada de la pandèmia i en un estadi inicial de la malaltia, i ha demanat a la ciutadania que es quedi a casa si té símptomes i aviseu els serveis sanitaris.





Sobre les persones afectades pels brots que hi ha registrats a Catalunya, la consellera ha concretat que el perfil és gent jove en la majoria de llocs i en major nombre de la qual havien detectat en la primera onada, així com "moltes persones asimptomàtiques".