El jutge obre peça separada per investigar operacions immobiliàries a càrrec del fill menor de Jordi Pujol

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha obert una peça separada a la qual ha anomenat 'Drago' per investigar una sèrie d'operacions immobiliàries realitzades per Oleguer Pujol, el fill menor de l'expresident català Jordi Pujol.

















En l'acte d'obertura de la peça, de el passat 15 de juliol i a què ha tingut accés Europa Press, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 5 manté imputat també a Luis Iglesias, gendre de l'exministre Eduardo Zaplana i antic soci d'Oleguer Pujol , així com a sis persones més, entre elles els fills de l'financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, ia José María Villalonga Bardella i José María Villalonga Cabarrocas.





L'instructor els imputa presumptes delictes de pertinença a organització criminal, contra la Hisenda Pública, falsedat documental i blanqueig de capitals.





Aquesta investigació va partir de l'Jutjat Central d'Instrucció número 1, el titular és Santiago Pedraz, qui posteriorment es va inhibir en favor de De la Mata per ser el magistrat que tenia a les mans les indagacions sobre l'origen de la fortuna de la família Pujol Ferrusola.





Precisament, el jutge De la Mata ja ha donat per finalitzada la instrucció de la peça principal de la causa i ha proposat enviar a judici a tota la família Pujol Ferrusola, inclòs el fill menor, a el temps que ha obert aquesta peça 'Drago' per seguir indagant en els negocis d'aquest.





Segons recorda el jutge en el seu acte, les diligències referent a això investigaven l'origen de els diners que va invertir Oleguer Pujol en les diverses operacions immobiliàries de l'empresa Drago Capital i en la pròpia companyia, així com "determinades inversions realitzades subsegüentment, part en diferents productes financers i part per finançar aportacions a el fons Drago Real Estate Partners.





Però a més, les indagacions es dirigien també a el "destí d'algunes d'aquestes inversions en diferents operacions immobiliàries", entre les quals el magistrat destaca la participació en la "operació de compravenda de 1.152 locals de sucursals bancàries del Banc Santander, que es va dur a terme per Samos Serveis i Gestions SLU, i en particular l'operativa d'ocultació i blanqueig de les comissions que van ser cobrades per diferents persones físiques amb motiu de la compravenda "mitjançant la utilització d'estructures societàries radicades a tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis sol·licitats, aconseguint així que la Hisenda Pública no fos coneixedora de la seva percepció ".





"Aquests fets, pel que fa a la destinació dels fons obtinguts i la resta d'operacions desenvolupades per Oleguer Pujol Ferrusola, Luis Iglesias i altres persones constituiran l'objecte de la peça separada 'Drago', que ara es constitueix", explica l'acte.





En les diligències practicades pel jutge Pedraz, diu De la Mata, es va acreditar que l'origen de les quantitats invertides per Oleguer Pujol, "al menys en part", estava situat en un compte de l'entitat financera Andbank, a Andorra. I que en concret les de Drago Capital provenien "d'un lloc comú als seus germans".





Aquesta compte d'Andbank, continua De la Mata, "es nodria de transferències i ingressos en efectiu produïts des de l'any 1992 fins a l'any 2000 per import total de més de 116.000.000 pessetes" (més de 697.000 euros).





D'aquesta manera, l'instructor de l'Jutjat Central 5 considera que ha de continuar indagant en aquestes operacions immobiliàries, per això ha obert la peça separada, mentre per altra banda ha processat ja Oleguer Pujol a la peça principal de la causa que afecta també a l' resta de la seva família.