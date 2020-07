Investiguen l'explosió d'Iqoxe com a presumpte delicte contra els treballadors

El Jutjat d'Instrucció 1 de Tarragona investiga l'explosió al gener a l'empresa química Iqoxe, a la Canonja (Tarragona), en base als presumptes delictes d'imprudència greu amb resultat de mort, lesions, danys i delictes contra els drets dels treballadors .





En un acte signat aquest divendres i consultat, la titular d'jutjat assenyala que l'empresa treballava amb una política d'augment de la producció i reducció de costos, "del que resulta indiciàriament un deficient manteniment de les instal·lacions i l'exercici de l'activitat sense les degudes condicions de seguretat laboral i industrial exigibles ".





Tres persones van morir i vuit van resultar ferides el 14 de gener arran de l'explosió de l'empresa química al polígon petroquímic de Tarragona, que també va causar danys materials a les instal·lacions de l'empresa i en edificis de les poblacions de l'entorn expulsant peces de metall , una de les quals va impactar a 2.400 metres de distància causant la mort d'un home.





La jutge també adverteix en l'acte que a la planta hi havia "un insuficient nombre de treballadors per a realitzar el procés productiu amb les degudes garanties de seguretat", i que el dia de l'sinistre es fabricava un producte inusual, que només s'havia elaborat 06:00 vegades abans.





FUGA DETECTADA LA MATEIXA TARDA



La mateixa tarda de l'explosió, es va detectar una fuita en una de les bombes de el reactor, que ja havia registrat problemes anteriorment, i "a l'detectar la fugida, hi va haver una reunió dels responsables de la planta que van acordar no obstant continuar el procés de producció ".





El Jutjat també investiga el funcionament de l'reactor i els "indicis que apunten a les deficiències de seguretat, com ara silenciament i escassa visibilitat de el sistema d'alarmes, insuficiència de personal per vigilància de l'procés de fabricació i condicions de seguretat laboral, i defectes en el manteniment d'instal·lacions i maquinària "per concretar les causes de l'accident.





RESIDUS A LA MAR



En l'acte que aixeca el secret de sumari de la causa, la jutgessa també ha acordat obrir dues peces separades de la investigació: una sobre les llicències dels reactors de l'empresa, i una altra per presumptes delictes contra el medi ambient per abocar residus directament a la mar.





Així, assenyala que l'augment de la capacitat de producció en Iqoxe i el tipus de productes que feia impedia la depuració de la totalitat dels residus a través de l'estació depuradora, i la investigació apunta que es feien abocaments directes a la mar de forma regular.





"Per tal de no ser detectats, es concentraven a les nits o els caps de setmana i eren tractats amb el desespumante AQUAMAX perquè no poguessin ser percebuts", i la direcció de l'empresa va donar instruccions als treballadors de fer-ho d'aquesta forma.