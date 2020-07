"Women, un segle de canvi": la imatge de la dona en el món al Reial Cercle Artístic

Les venerables pedres del Reial Cercle Artístic de Barcelona ofereixen al vianant una interessant exposició titulada "Women, un segle de canvi" en què es recullen cinquanta fotos sobre l'univers femení dels cinc continents en els últims cent anys. Són una petita selecció que ha realitzat la comissària Marisa Flórez d'una altra més ambiciosa que es va presentar anteriorment al National Geographic Museum de Washington. La imatge femenina apareix agrupada en sis àrees temàtiques: alegria, bellesa, amor, saviesa, fortalesa i esperança i en cadascuna d'elles hi ha de tot: dones que han tingut un paper destacat en la història recent i altres anònimes, fotos antigues, en blanc i negre, i altres posteriors, en rutilants colors i amb la perfecció tècnica que ha anat assolint l'art fotogràfic, realitzades en diferents països, de Kenya a Espanya, passant pels Estats Units o el Japó.













Com va assenyalar en l'acte de presentació Cristina Miquel, aquest ventall gràfic serveix per posar en relleu el paper que han exercit les dones en les diferents societats humanes, mentre que Flórez va subratllar que l'exposició acredita una realitat i és la que no hi ha hagut una sola forma de ser dona, ni tan sols una visió única de l'univers femení. "En tot cas, sí que hi ha un fet constatable i és el que la dona ha passat de ser un mer objecte fotografiable a convertir-se en protagonista".





Com diuen els organitzadors de la mostra "no hi ha una imatge que per si sola pugui representar a la dona, però, aquestes fotografies juntes il·lustren el paper en evolució de les dones en societats al llarg de tot el món, amb composicions que oscil·len entre la tradició i la provocador ". Per tot això, "Women, un segle de canvi" és "una exposició contundent, oportuna i diversa que mostra un conjunt d'històries inspiradores, commovedores i extraordinàries de dones que van desafiar els límits, van superar adversitats i van obrir nous camins per a si mateixes i per altres. D'aquesta manera es commemora a les pioneres que han fet possible que pugui dir-se, sense cap mena de dubte, que el futur és en femení ".





Una dada complementari: aquestes obres són el resultat de la feina de molts fotoperiodistes, però entre ells hi ha només tretze dones, entre elles Amy Toensing, Ami Vitale, Newsha Tavakolian, Lynsey Addario o la pròpia Marisa Flórez, el que potser evidencia que també en aquest ofici hi ha un bon tros per avançar en la igualtat de gènere.





"Women, un segle de canvi" romandrà oberta al Reial Cercle Artístic (Carrer Arcs, 5), de dilluns diumenge de 10h a 14h i de 15h a 22h. fins al 11 d'octubre.