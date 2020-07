El príncep saudita Mohammad Salman representa un trencament amb el passat, però està posant en perill els equilibris de sistema

La nostra perspectiva dels problemes de l'Orient Mitjà és una cosa llunyana i no acabem d'interpretar adequadament les notícies que ens arriben d'aquells països per falta d'informació suficient. El príncep Mohammad bin Salman, hereu a el tron d'Aràbia Saudita, s'ha convertit en un referent conegut en els secrets actuals de la política regional i fins i tot en la internacional, però qui és exactament? ¿I com és aquest país desèrtic, immensament ric pels seus recursos petrolífers i gasístics, i en el qual es troben els llocs sagrats de l'islamisme? El doctor David Hernández Martínez tracta d'explicar-ho amb nitidesa en "El regne de l'Aràbia Saudita i l'hegemonia de l'Orient Mitjà" (Catarata)









Amb precedents en els sultanats de Diriyah i Nechd, que van estar situats a la mateixa península aràbiga, l'actual regne Aràbia Saudita va aconseguir la seva independència el 1932 com a resultat de la victòria de el clan Saud sobre altres tribus. Va sorgir així un Estat que es va configurar per la confluència de tres elements: la corona i el seu entorn, monopolitzada per la família Sudairi, el wahhabisme, com a expressió rigorista de la religió musulmana i el petroli.





"El virtuós triangle -diu Hernández Martínez-permet la configuració d'un país que respon exclusivament als interessos del rei" i dóna un caràcter acusadament patrimonial a l'Estat, amb un sistema jurídic basat en la xaria. En aquest context funciona una mena de «contracte social» en virtut de el qual "l'Estat s'encarrega de garantir un mínim benestar material a la població, eximint d'obligacions fiscals, assegurant la seva seguretat i estabilitat interna, a canvi que els nacionals renunciïn a drets i llibertats ".





Tot això el converteix en un país "rendista" perquè viu de la renda que produeix l'explotació dels hidrocarburs i el gas. L'estabilitat interior de el sistema ha estat alterada en aquestes últimes dècades per la presència de la minoria xiïta -els saudites són majoritàriament sunitas-, l'emergència de l'islamisme polític, l'aparició de certes aspiracions d'aperturisme i democratització i, alhora, el naixement del radicalisme religiós i el terrorisme gihadista.





En aquest temps de canvi apareix la figura del príncep Salman, designat pel seu pare, malgrat la seva situació menys favorable en la línia hereditària, com a successor, que ha irromput amb un missatge de modernitat i de ambiciosa recuperació del protagonisme saudita en la política exterior , encara que el seu paper ha quedat seriosament danyat per l'assassinat de l'opositor Kashogi. El jove príncep, promotor de el programa Visió 2030, pretén "combinar mesures aperturistes i liberals dins dels marges de l'aperturisme monàrquic".





Tot això s'emmarca en un context que té diversos cercles concèntrics: els països de el golf, Orient Mitjà, l'univers musulmà i la resta de món. Aràbia Saudita, que sempre ha reivindicat un paper protagonista, sobretot entre els musulmans, per la seva custòdia dels Sants Llocs, ha hagut d'assumir una sèrie de fets que l'han obligat de refundar la seva política internacional, tradicionalment pro occidental. Entre ells les "primaveres àrabs" i la cada vegada major competència amb altres països de la zona amb aspiracions igualment hegemòniques, com Qatar i l'Iran. Salman intenta "donar una resposta diferent per garantir que el regne segueixi sent el líder del nou ordre regional que emergeix" i per a això es reafirma en la seva tradicional aliança amb Washington -i també amb Egipte i Jordània- enfront dels citats països ja Turquia i el seu acostament a Israel, encara que el empantanegament en la guerra del Iemen constitueix un llast de què li resulta difícil alliberar-se.





I conclou l'autor: "La resposta del regne saudita està sent vehiculitzada i dirigida pel príncep Mohammad bin Salman, qui està assumint la màxima responsabilitat de tots els canvis que des de l'elit estatal s'estan introduint a l'interior, així com cap a Orient Mitjà i en l'escala internacional. No obstant això, hi ha dos característiques que marquen la volatilitat de les mesures la corona enfront de les diferents conjuntures obertes. D'una banda, la formulació i la 'implementació dels plans s'està realitzant d'una manera molt personalista i discrecional. De l'altra, els posicionaments que el règim adquireix resulten en nombroses ocasions imprevisibles i incongruents ".