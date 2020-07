Catalunyapress T'INFORMA

Hola,

Us enviem les notícies més importants del dia. Avui el coronavirus torna a ser el protagonista, ja que cada vegada són més les ciutats de Catalunya on el Govern imposa mesures per als contagis.





Aquest matí la Generalitat ha anunciat en roda de premsa la posada en marxa de mesures per contenir els rebrots pel territori de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els casos a Catalunya segueixen multiplicant-se, especialment a Lleida, l'Hospitalet i Barcelona, de manera que el Govern ha demanat mesures més dràstiques per contenir el virus. El fet que a Barcelona s'ha confirmat la transmissió comunitària de virus ha tingut molt a veure en aquesta decisió, que demana als ciutadans quedar-se a casa sempre que sigui possible.













Les mesures de contenció i l'augment de casos de coronavirus han afectat també a la cultura, ja que el Sant Jordi d'estiu no podrà celebrar-se al Passeig de Gràcia de Barcelona. Altres ciutats de Catalunya podran seguir endavant amb la celebració, sempre segons el parer de cada Ajuntament.













Pel que fa a política, ahir vam conèixer que el jutge vol enviar a Jordi Pujol i tota la seva família a judici per "organització criminal", i avui s'ha sabut que, a més, prepara una peça separada per investigar les operacions immobiliàries a càrrec del fill menor de Jordi Pujol.





I mentre els Pujol poden anar directes a la presó, els polítics presos de l'1-O surten avui dels centres penitenciaris gràcies a al tercer grau i podran passar tot el cap de setmana a casa.









Mentrestant, a Brussel·les, els vint-i-set líders de la UE intenten des d'aquest divendres arribar a acords sobre el fons europeu, de què Espanya es veuria beneficiada però que els països de nord no accepten de moment.





Avui també hem sabut que el perfil de la pobresa severa a Espanya està molt lluny del que imaginem. Els nous pobres són joves amb fills, estudis i en moltes ocasions, treball . Tenint això en compte, i enmig de la crisi econòmica que està provocant el coronavirus, no està malament saber que des del Govern es plantegen allargar els ERTOs d'alguns sectors fins més enllà del 30 de setembre.





A més, hem conegut que, segons un estudi, l'actual sistema de pensions té data de caducitat ja que no és sostenible i no permetrà oferir pensions suficients i dignes per als jubilats que estan per arribar.









Però no tot són males notícies. S'acosta el cap de setmana, així que us deixem també un article amb algunes de les millors platges del nostre país . Esperem que les gaudiu!













Bon cap de setmana!





Fins demà!