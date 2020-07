Els caps d'Estat esgoten les negociacions per arribar a un acord sobre les ajudes

Els caps d'Estat i de Govern dels països de la UE volin a seure a la taula de negociacions després que en la primera reunió no s'arribés a cap acord sobre l'ajudes als països més afectats per la crisi del coronavirus.









Les diferències entre els països de nord, encapçalats per Països Baixos, i els de sud es mantenen intactes i les possibilitats d'arribar a un acord a curt termini són cada vegada menors.





A la primera reunió els dirigents europeus van centrar els seus esforços en les condicions per accedir a el fons de reconstrucció. El primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, ha estat ferm en la seva exigència que els plans nacionals per rebre els ajuts siguin aprovats per unanimitat. Això donaria al seu govern la possibilitat de vetar qualsevol desemborsament si considera que Espanya o Itàlia, els majors beneficiats de el futur fons, han d'aprovar una nova reforma laboral o modificar el sistema de pensions.





Aquesta postura enfronta els països de nord i de sud. Aquests últims consideren que les negociacions estaven en un moment difícil i que el punt de bloqueig era precisament el mecanisme per aprovar els plans de reformes de cada país i els posteriors desemborsaments de les ajudes.





Espanya i Itàlia creuen que la posició de Països Baixos sobre aquesta qüestió és inacceptable i es mostren partidaris d'un sistema àgil i que incentivi les reformes, però també que sigui eficient.





A més de la condicionalitat, nord i sud xoquen en la mida del pla, 750.000 milions d'euros, que països com els Països Baixos, Suècia, Dinamarca, Finlàndia o Àustria volen rebaixar mentre que altres com Espanya o Itàlia conceben aquesta xifra com la mínima acceptable. Els socis de sud també defensen que es mantinguin els 500.000 milions en transferències directes que recull la proposta original.