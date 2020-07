Preocupació al CNI pels casos que apunten al seu exdirector

La situació en el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) és d'enorme preocupació pels últims esdeveniments en els quals es pot veure embolicat el seu exdirector Félix Sánz Roldán.









Les presumptes irregularitat del rei emèrit i l'últim escàndol per l'espionatge a líders independentistes catalans com Roger Torrent, president de Parlament, o Ernest Maragall, regidor a l'Ajuntament de Barcelona, han posat en el punt de mira a l'organització.





Segons una informació publicada per Esdiario, al CNI estan preocupats per com s'estan manejant des del Govern aquests assumptes. El fet que la ministra Margarita Robles, hagi animat a Torrent i Maragall a que interposin denúncies pel presumpte espionatge contra Sanz Roldán suposa deixar a l'exdirector a la intempèrie.





Fonts de la institució consideren, a més, que la presència de Pablo Iglesias a la comissió de seguiment del CNI li fa un flac favor a la tasca dels directors de centre, que fins ara 'ventilaven' tots els assumptes en la Comissió de Secrets Oficials de Congrés.





Ara, molts a 'La Casa', com es denominada a la caserna general de l'espionatge espanyol, temen que el seu actual director quedi a la intempèrie. Saben del que parlen. Són a l'almenys tres, els serveis estrangers els que van expressar fa mesos els seus recels per la presència de Podem a la cuina del CNI i el risc de filtracions.