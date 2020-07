Catalunya registra 1.226 nous contagiats i 3 morts en un dia per Covid-19

El nombre de contagiats per Covid-19 en les últimes 24 hores ha estat, segons les xifres presentades per la Generalitat de Catalunya, de 1.226. A més, en el mateix període de temps s'han produït 3 morts a causa del virus.









Això suposa que la xifra total de contagiats a la comunitat, confirmats per proves diagnòstiques PCR, ha ascendit a 82.932 casos, mentre que el total de morts per la mateixa causa ha estat de 12.636.





El balanç diari de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus.





Les funeràries han registrat fins al moment 12.636 morts a Catalunya per coronavirus, tres més que en l'últim balanç: 6.916 en hospital o centre sociosanitari, 4.114 en residència, 801 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.





De el total de casos, 4.201 han estat hospitalitzats en estat greu, actualment hi ha 57 pacients en les unitats de vigilància intensiva, i les altes hospitalàries són ara 40.405.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.323 persones que han donat positiu.





Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 4.091 casos positius de Sars-Cov-2 (133 més que en el balanç de divendres), dels quals 141 han mort amb Covid-19 (un més que divendres).