JuntsxCat farà un congrés fundacional telemàtic que durarà més de dos mesos

La líder de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Elsa Artadii, i la diputada de JxCat al Parlament i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, han informat que el congrés fundacional de JxCat, que arrenca el 25 de juliol, serà telemàtic i durarà fins al 3 d'octubre.









En roda de premsa telemàtica, Artadi ha explicat que quan acabi aquest congrés "la voluntat és que hagin quedat tancats la ponència d'organització, la ponència política i els quadres de direcció" de el partit, i que posteriorment es comenci a desplegar l'estructura territorial.





El 25 de juliol s'elegiran elements com la taula del congrés, però no l'adreça de el partit perquè abans hi ha d'haver "un procés obert i democràtic" en què es permeti la participació constant i activa de la militància, segons Artadi.





També es decidiran aspectes com la doble militància: Madrenas ha reconegut que generalment els partits no permeten aquesta condició, però que en el cas del congrés fundacional de JxCat es permetrà fins que el votin els inscrits.





"Les mateixes persones que formem part d'aquest projecte serem les que, de forma democràtica, decidirem si hi ha d'haver doble militància o no", i es permetrà la participació de membres del PDeCAT, però també d'altres formacions.





ELECCIONS CATALANES

Pel que fa a la possibilitat que es convoquin eleccions durant el període en què es celebri el congrés fundacional, Artadi ha recordat que no són ells els que decideixen les dates: "És una potestat que té el president de la Generalitat, i per tant ell s'iniciarà el període electoral quan ho cregui convenient ".





Ha rebutjat portar endavant un procés de primàries abans de el 3 d'octubre si no hi ha eleccions: "Ara estem centrats en néixer bé, fer les coses bé i tirar endavant el partit. Si enmig hi ha eleccions ja es prendran decisions".





"Nosaltres no correrem a fer un procés de primàries quan encara no sabem si hi haurà eleccions o no, i quan tenim molta feina de base que fer", i ha opinat que tenen la flexibilitat per adaptar-se a les situacions que es produeixin.





NOU LOGO

JxCat també ha presentat el seu nou logo, format per la paraula 'Junts' i de color verd: "evoca a les nostres arrels i als nostres orígens de la Mediterrània, però també mira cap a Europa, aquesta Europa dels drets i llibertats i que acull el nostre exili" , ha dit Artadi.





Pel que fa a la tipografia, l'ha definit com "més femenina", i ha informat que faran servir la nova imatge a partir d'aquest mateix dissabte de forma homogènia per tot Catalunya, ja que permetrà diferenciar-los dels altres partits.