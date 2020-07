El Govern francès estudia tancar la frontera per la situació a Catalunya

El primer ministre francès, Jean Castex, ha reconegut que les autoritats gales estan valorant seriosament la possibilitat de tornar a tancar la frontera amb Espanya si la situació de la transmissió de virus continua amb la seva escalada.









Castex ha assegurat que les autoritats sanitàries franceses mantenen un seguiment molt estricte del que està passant en comunitats com Catalunya. Per això, ha reconegut que estan en contacte amb les autoritats espanyoles per estudiar un possible tancament de fronteres.





"Estem observant això molt de prop el que està passant. Aquest és un tema real que hem de discutir amb les autoritats espanyoles. Pot confiar que ho seguiré molt de prop", ha afegit durant la visita a l'mercat de Prades, localitat de la qual va ser alcalde.





Castex tenia previst visitar a la tarda l'estació ferroviària de Boulou i després Gruissan per abordar qüestions ambientals, però l'incendi a l'semblar intencionat sofert per la catedral de Nantes ha modificat l'agenda de l'mandatari, que ha decidit visitar la ciutat per "mostrar la seva solidaritat amb el poble de Nantes ".