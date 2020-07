Tot Espanya ha de portar mascaretes ... excepte Madrid i Canàries

Ja no és una recomanació, ara ja és una obligació. La majoria dels ciutadans espanyols han de posar la mascareta quan surten al carrer. L'augment de la xifra de contagis i la constatació que moltes persones optaven per no posar-se-la, ja que no era obligatori ha fet que tots els governs autonòmics adoptin aquesta decisió.









¿Tots? No, tots, no. Els ciutadans de Madrid i Canàries són els únics que no estan obligats a fer-ho. Des de Madrid, la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ha argumentat que els madrilenys han estat molt responsables, que l'ús de la màscara és massiu sense necessitat de fer-ho obligatori i que, de moment, les mesures de contenció estan funcionant perfectament . Tot i que ha reconegut que si en un moment donat les coses canvien, no dubtarà a fer obligatori el seu ús.





Per la seva banda, a les Canàries l'ús només és obligatori si s'està en un espai tancat d'ús públic o en un espai obert en el qual no es pugui mantenir la distància de seguretat. De tota manera, els responsables sanitaris de govern canari han reconegut que si la situació de transmissió empitjora, es farà obligatòria.





En les últimes hores han declarat l'obligatorietat de portar mascareta les autoritats sanitàries de la Comunitat Valenciana, on és obligatori el seu ús a partir dels sis anys si s'està en un espai públic, independentment de si es pot guardar o no la distància de seguretat .





La majoria de les comunitats han optat per seguir el camí marcat per Catalunya, Balears i Extremadura, les primeres a prendre aquesta decisió. A Galícia l'obligatorietat comença el dia 19, mentre que a Melilla ho farà el 21, a Castella-la Manxa el 21 i a Ceuta, en els pròxims dies.