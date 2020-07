Catalunyapress T'INFORMA

Hola,

Us enviem de nou les notícies més importants del dia. Avui el coronavirus torna a ser el protagonista, i el Govern ja es planteja el confinament total de Barcelona.





De fet, el nombre de contagiats a Catalunya no fa sinó augmentar de manera exponencial, amb tot el que això significa. Per això, des del Govern s'estudia la possibilitat d' ordenar el confinament total de les àrees més castigades, entre elles la ciutat de Barcelona, extrem que des de l'Ajuntament han negat.









Del que també ens hem assabentat és que el compliment de les recomanacions que fan les administracions públiques no són complertes per tot el món, encara que en alguns casos, com en el del company de l'alcaldessa de Barcelona, resulta indignant. Tan indignant com que un grup de contagiats de Navarra pretengui organitzar un partit de futbol contra no contagiats .









Per tot això, pràcticament tots els governs autonòmics han pres la decisió d'obligar els ciutadans a portar mascaretes en els llocs públics , oberts o tancats, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. Les excepcions, Madrid i Canàries. I, popr seu fora poc, les autoritats franceses també estudien la possibilitat de tancar les fronteres per l'augment dels contagis a casa nostra.









En qüestions merament polítiques, els nous propietaris de la marca JuntsxCat, amb Carles Puigdemont a el front, han decidit que el seu congrés fundacional serà telemàtic i durés més de dos mesos. I unint política i cultura, Ciutadans vol que la Generalitat faci un esforç per defensar i promocionar el flamenc que es crea a Catalunya.









I per a aquells que pensin en anar-se'n de vacances fugint de les aglomeracions, us oferim un petit recorregut pels llocs de l'Espanya interior i de les platges més desconegudes on la natura és la reina.





Bon cap de setmana!









I fins demà!