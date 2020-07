Núria Marín: "Cal evitar contagis i aplicar criteris amb coherència territorial"

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha dit en declaracions a la premsa que com a ajuntament han d'aplicar el que ha decidit la Generalitat però ha reivindicat que el seu paper també és garantir una aplicació coherent, clara i que ajudi: " l'èxit no és fer rodes de premsa i aprovar resolucions si no evitar contagis ".

















"S'ha d'explicar clarament quina és la situació, per això és necessari sumar", ha seguit Marín, que ha dit que el Procicat podrà ajudar a abordar temes concrets i específics i poder-los "arreglar" davant d'una situació que ha assegurat que no és fàcil ni senzilla.





Ha remarcat la necessitat de donar respostes coordinades entre ajuntaments, en espais com a les platges. No pot ser que la platja de Barcelona prengui una decisió, la de Sant Adrià altra i la de Badalona una altra ", pel que ha demanat coherència territorial.