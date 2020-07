Generalitat i ajuntaments acorden crear un Pla de Protecció Civil "metropolità"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha explicat aquest dissabte que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha proposat als alcaldes de municipis afectats per brots --tant Barcelona com poblacions próximas-- crear un Procicat "metropolità" per abordar la gestió de la crisi de manera conjunta entre ajuntaments i Govern.





Colau ha detallat en roda de premsa que aquesta tarda està previst que es convoqui la primera sessió, i ha valorat generar un "espai de coordinació estable" que reconegui el paper municipal en la crisi, proposta que Torra ha traslladat en una reunió.





La trobada amb el president català s'ha celebrat telemàticament i en concret han participat, a part de Colau, els alcaldes i alcaldesses de Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Rexach, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona (Barcelona), i també els consellers Pere Aragonès, Meritxell Budó, Miquel Buch i Alba Vergés.





En una nota de premsa, el Govern ha explicat que Torra ha traslladat a la reunió la necessitat d'estar aliats amb els ajuntaments, els ha demanat lleialtat i responsabilitat, i ha assegurat la Generalitat necessita "la complicitat de tots".





"Totes les mesures que prenem són sempre seguint les recomanacions que ens fan des de la Conselleria de Salut", ha defensat Torra, que després d'aquesta reunió ha liderat una altra de seguiment de l'coronavirus al Segrià i la Noguera.





L'alcaldessa de Barcelona ha explicat que va demanar la trobada després que el Govern anunciés mesures restrictives traslladant-les a l'consistori "mitja hora abans que arribessin a l'Procicat", i ha agraït que, després de sol·licitar la reunió, Budó la cridés immediatament i els convoqués a les 10 d'aquest dissabte.





Ha detallat que a la reunió els alcaldes han demanat a la Generalitat més "transparència" amb les xifres de casos, i en aquest sentit han reclamat dades a temps real i desglossats per municipis i no per regions sanitàries.