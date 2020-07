Iceta, trenca el seu silenci: "Estem millor en assistència sanitària, però no en prevenció"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha criticat aquest diumenge la gestió de l'coronavirus per part de la Generalitat, després dels rebrots a Catalunya: "Va estar durant uns quants mesos donant lliçons i en les últimes setmanes es demostra que no ho han fet millor" .





En una entrevista feta aquest cap de setmana ha dit que semblava que la Generalitat aprofitava aquest temps per preparar-se: "Estem millor en assistència sanitària, però no en prevenció".





"Ni amb la independència es faria millor ni ara es pot dir que això de les autonomies és un mal negoci", i ha defensat la cogobernanza com el model a seguir, assegurant que el Govern està disposat a col·laborar ia fer oferiments.





ELECCIONS CATALANES



Iceta ha opinat que les eleccions catalanes s'haurien d'haver celebrat el 12 de juliol, amb les gallegues i les basques, al·legant que "la legislatura està esgotada, Catalunya necessita un altre govern i els catalans necessiten l'oportunitat de dir si volen quatre anys del mateix o volen un canvi ".





"Per nosaltres, com més aviat millor", i ha afegit que les volien en aquesta data perquè els riscos de rebrot eren menors que els que poden produir-se al setembre i octubre.





L'objectiu de el PSC és construir una alternativa a el Govern actual: "Volem arribar els primers, però aspirem a una majoria que situï les prioritats en la reactivació econòmica i la reconstrucció social".





Pel que fa a un possible pacte entre el PSC i ERC després de les eleccions, ha opinat que Esquerra "vol seguir en un projecte que divideix els catalans i trenca Espanya".





"Per seguir el rumb de l'procés independentista que no comptin ni amb vots a favor ni amb abstencions", i ha afirmat que volen un govern d'esquerres sense excloure aliances amb altres partits, com Cs.





TAULA DE DIÀLEG



Iceta ha afirmat que no impossibilitaran una reunió de la taula de diàleg entre Govern i Generalitat aquest juliol: "Creiem i estem disposats. Però el Govern està dividit".





Per a ell, "el plantejament d'ERC és diferent" a el del president de la Generalitat, Quim Torra, i creu que aquestes diferències conformen la major dificultat perquè la taula avanç.





Pel que fa a les diferències entre els partits independentistes i el Govern, ha valorat que els socialistes no estan a favor de el dret d'autodeterminació però que això no exclou acords sobre altres coses.