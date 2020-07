La CNMC reobre un expedient sancionador a Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr i Isolux Corsán

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha reobert un expedient sancionador contra les grans constructores per suposadament repartir obres públiques, després caducar el qual va iniciar fa gairebé dos anys al no haver completat la seva tramitació en el termini legal de 18 mesos amb que compta per a això.



El 'superregulador' atribueix a la complexitat de la investigació ia un defecte de forma el fet que hagi conclòs el termini d'instrucció de l'expedient sense aconseguir resoldre-ho.



No obstant, la CNMC assegura que l'eventual infracció investigada no ha prescrit, pel que ha incoat un nou procediment sancionador "en relació amb els mateixos fets i presumptes responsabilitats", segons fonts de la comissió.



El 'macroexpediente' que ha caducat sense resoldre i que ara es reobre és el incoat a l'octubre de 2018 a set constructores a l'detectar "indicis racionals" que van constituir un càrtel per intercanviar informació i restringir la competència en la licitació d'obres d'infraestructures públiques .



Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Sacyr i l'extinta Isolux Corsán, a través de les seves respectives filials constructores, són les firmes involucrades en l'expedient. Al seu dia, tècnics de la CNMC van dur a terme inspeccions a les seus i oficines de quatre d'elles.



Segons va indicar llavors el regulador, aquestes constructores haurien constituït un grup "estable i formal" en què, setmanalment, tractaven la preparació d'ofertes tècniques per concórrer a contractes d'obres licitats per diferents administracions públiques.



D'aquesta manera, sospesaven si concorrien conjuntament a diferents aspectes tècnics dels projectes, una pràctica que, per a la CNMC, suposa la conformació d'un càrtel per acords i intercanvis d'informació entre empreses per tal de restringir la competència.



L'òrgan que actualment presideix Cani Fernández assegura que la tramitació de l'expedient sobre les constructores "ha estat condicionada per la complexitat que suposa investigar i analitzar unes conductes que s'han desenvolupat durant un període de temps molt prolongat i que han afectat una gran quantitat de licitacions públiques ".



A això se suma el fet que es va detectar un defecte en la tramitació de procediment, segons detalla la CNMC, que té en la lluita contra els càrtels un dels principals objectius, a l'considerar que plantegen "greus conseqüències" per als consumidors i el correcte funcionament dels mercats.



En fonts de el sector de les constructores han indicat a Europa Press que la represa de l'expedient "posa de manifest la irregular i inadequada tramitació de procediment i la deficient argumentació de la CNMC al llarg d'aquest procés".