Corren per Whatssap peticions perquè qui no vulgui seguir les mesures sanitàries renunciï a l'assistència sanitària

El cansament social davant el manteniment de mesures sanitàries de seguretat que limiten les activitats i la mobilitat enfront dels rebrots del Covid-19 fan que molts enviïn per Whatssap tot tipus de fils.

















Des de les noves mesures aprovades per a Barcelona, l'Hospitalet i 13 municipis de l'Àrea Metropolitana, n'hi ha un que s'està fent viral i afirma que l'envien "sanitaris d'hospitals públics". Res més lluny de la realitat, perquè encara que els professionals de la sanitat estan preocupats pels rebrots i la manca de compliment de les mesures mínimes de rentat de mans, distància social i màscares, coneixen que el seu deure d'atenció, tant de cívics com d'incívics té a veure amb l'accés universal a la sanitat al nostre país.













Encara que algú posés per escrit en un document que no acudirà al metge i hospital públic per rebre atenció mèdica, cap sanitari ni facultatiu pot negar-li el deure d'auxili a ningú. Pel que aquests fils, només serveixen per a llegir-los, sense que tinguin cap efecte sobre la realitat.





L'efectiu segons la consellera Vergès davant el contagi comunitari que fa augmentar el nombre de contagiats per Covid-19 en els rebrots és la responsabilitat invididual, no participar en reunions socials i complir amb les mesures sanitàries de rentat de mans freqüent, distància de seguretat social de 1,5 m i ús de mascareta a l'exterior.









