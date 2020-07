Teletreball per a personal de la Generalitat a Barcelona, el Segrià i la Noguera

El Govern ha habilitat cinc dies de teletreball per al personal de la Generalitat que tingui la residència o que presti serveis en els centres de treball de la ciutat de Barcelona i els municipis de la primera corona metropolitana, així com per als treballadors públics de la Noguera (Lleida) i de determinats municipis de Segrià (Lleida).





















Dins el perímetre afectat, "el teletreball és el règim de prestació de serveis preferent i només es prestaran serveis presencials quan no sigui possible fer-ho a distància", informa aquest diumenge en un comunicat.





D'aquesta manera, s'estenen les mesures preses aquesta setmana per al personal de la ciutat de Lleida i de diferents municipis de la comarca del Segrià, i també de tres barris de l'Hospitalet de Llobregat: la Torrassa, la Florida i Collblanc.