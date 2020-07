El Barça es va imposar amb una notable actuació a l'Alabès

Sense perdre de vista que el conjunt vitorià estava ja de baixada després de segellar la permanència contra el Betis el Barça ha ressorgit de cara a la Champions.









Messi va marcar i va assistir, va repartir joc i va connectar a la perfecció amb Riqui Puig i Ansu Fati. L'equip va estar a l'alçada i va col·laborar amb ell en la seva lluita pel 'Pitxitxi'. En el primer temps el Barça va dominar, va generar ocasions i va treure molt rèdit d'aquestes ganes de Riqui i Ansu, protagonistes de la prèvia, tots dos van sintonitzar a la perfecció amb Messi, que partint des de la dreta es va erigir en golejador, el 0-2, fabricador d'assistències, la del primer gol, o de jugades, l'obertura a Jordi Alba en el tercer.





L'Alabès en aquest partit ja s'havia tret un pes de sobre amb la salvació i estava de vacances, mentre el conjunt de Setién sí va ser a pel partit. Riqui Puig, en el seu millor partit en el primer equip, va tirar a el travesser als tres minuts; poc després, Messi no va arribar per poc a una passada de Sergi Roberto; Ansu va xutar fora per molt poc; Arturo va tirar per segona vegada a la fusta a passada de Riqui; Messi, també a el pal després de rebre de Ansu i retallar a Manu; i Suárez va rematar a el porter.





Hi va haver sis ocasions de gol (amb tres pals) abans que, per fi, Ansu Fati posés el 0-1 en un atac estàtic amb passada final de Messi.









L'Alabès va pujar lleugerament el ritme després del descans amb els canvis, sense que això suposés un canvi en la decoració de el partit.





El cinquè gol de Barça, segon de Messi, va tenir lloc centre de Jordi Alba després d'una obertura de De Jong, situat de migcampista quan va substituir Sergio Busquets. Vint de Lionel.





FITXA TÈCNICA

D Alabès: Roberto (2); Martín (2), Laguardia (2) (Tachi (2), 46 '), Magallán (1), Adrián Marín (1); Edgar (2), Camarasa (2) (Abdallahi (2), 65 '), Manu (1) (Fejsa (2), 58'), Burke (1) (Rioja (2), 46 '); Lucas Pérez (1) (Pere Pons (1), 46 '), Joselu (2)

FC Barcelona: Net (2); Sergi Roberto (3), Araujo (2), Lenglet (2) (Semedo (3), 50 '), Jordi Alba (3); Arturo Vidal (3), Sergio Busquets (2) (De Jong (3), 58 '), Riqui Puig (4); Messi (4), Suárez (2), Ansu Fati (4) (Braithwaite (2), 77 ')





Gols: 0-1, Ansu Fati (24 '); 0-2, Messi (35 '); 0-3, Suárez (44 '); 0-4, Semedo (57 '); 0-5, Messi (75')

Àrbitre: Martínez Munuera (Comité Valencià). No va mostrar targetes

Estadi: Mendizorrotza.