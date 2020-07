Espanya està en creixement exponencial de casos de coronavirus

En l'última setmana s'ha duplicat el nombre de casos totals, i s'ha multiplicat per més de dos el nombre de casos de persones amb símptomes. També ha començat a pujar significativament la xifra de hospitalitzats, amb més de dos centenars l'última setmana, una xifra inèdita des de fa més d'un mes.









La velocitat de creixement dels casos simptomàtics és Ràpid a. El dimarts 14 de juliol es va trencar la barrera de duplicar els casos de la setmana anterior. L'última dada disponible, d'aquest divendres, és encara pitjor. Multiplica per 2,5 la xifra de set dies enrere: passa de 530 a 1.313 casos. A aquesta velocitat, la barrera de triplicar el ritme de creixement setmanal està pròxima.





Actualment les tres quartes parts dels detectats són asimptomàtics, molts d'ells joves; però, si no es controla la transmissió, un nombre més gran de contagis implicarà un nombre més gran de persones amb símptomes, d'hospitalitzacions i de morts.





Tot i el creixement exponencial, la situació actual no és comparable a la de març, segons Fernando Simón, director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat. Tot i que les xifres totals de contagis siguin similars per moments, argumenta que els casos detectats llavors eren tots amb símptomes, molts d'ells de gravetat. Els hospitalitzats eren al voltant del 15 o 20% dels casos detectats, el 5% acabava en unitat de vigilància intensiva, i la letalitat era elevada.





A no ser que es prenguin mesures serioses, no caldrà esperar a la tardor per viure una segona onada, segons apunta Caylà, membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia.





El repartiment de casos no és ni de bon tros homogeni. El nord-est peninsular concentra dues terceres parts de tots els registrats a Espanya en els últims set dies. A Catalunya, són 2.880 fins divendres, mentre que set dies enrere eren 1.503 contagis. A Aragó, el segon gran focus, les dades van començar a duplicar-des d'aquest dilluns. Ara es tripliquen: són 1.004, quan set dies abans eren menys de 300.





Tant a Catalunya com a Aragó existeix ja transmissió comunitària, segons va reconèixer Fernando Simón. És a dir, els casos no es poden associar a brots i, per tant, el seu origen és desconegut. A molta distància hi ha les següents regions, Madrid (338), Andalusia (330) i País Basc (221).





Espanya, que havia sortit de la zona de saturació sanitària i estava assentada en una zona de control de la situació, està veient incrementar el perill els últims dies. Osca està encara en una situació delicada, amb entrada i sortida en zona de risc, tot i que la tendència sembla indicar que s'està controlant. Lleida, Barcelona, especialment l'Hospitalet, i Saragossa han pres una direcció preocupant. Les altres províncies estan encara en un equilibri.