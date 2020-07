Sabotegen l'AVE a Girona per la visita dels Reis

El matí d'aquest dilluns l'AVE de Girona ha patit un sabotatge d'alguns ciutadans que estan en contra de la visita de Rei Felipe VI i la Reina Letizia a Catalunya. Renfe ha informat que la "crema d'objectes sobre la zona de vies" ha provocat una avaria a la catenària i, conseqüentment, el servei d'alta velocitat s'ha interromput entre Girona i Figueres.









L'avaria provoca una manca d'alimentació elèctrica a la línia en aquest tram i obliga a prestar el servei per carretera per als viatgers amb origen o destinació Figueres ia Girona. A més, el primer tren AVE amb destinació a la capital catalana ja no ha sortit des de l'Alt Empordà. Un cop els passatgers que es troben a Girona, són encaminats a el servei de Regionals.





Una imatge que s'ha compartit a les xarxes socials mostra desenes de pneumàtics amuntegats a les vies, cremant-se, i amb una pancarta blanca amb una corona ratllada.













Ara per ara no hi ha previsió de restabliment i, de moment, 4 trens d’Alta Velocitat i 330 viatgers han patit retards derivat d’aquest acte vandàlic.





Per facilitar la mobilitat dels clients afectats, els viatgers amb origen o destinació Figueres es transbordaran per carretera, mentre que a Girona s’encaminaran als serveis Regionals.





Els serveis Ave –Llarga Distància funcionen amb normalitat a Barcelona, excepte els esmentats cap a Girona i Figueres.