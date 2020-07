Les negociacions de la UE estan en un "moment delicat", segons Laia, que espera aconseguir un "acord refundacional"

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha reconegut aquest dilluns que les negociacions entre els caps d'Estat i de Govern de la UE sobre el fons recuperació es troben en un "moment delicat", encara que ha mostrat la seva confiança que finalment es pugui aconseguir un "acord que sigui refundacional" per a Europa.









En una entrevista a la Cadena SER, la titular d'Exteriors ha assenyalat que "el consens" que es porta construint mesos, però "en particular des de dijous", és "fràgil", especialment després de les tres jornades de negociacions que es reprendran aquest dilluns a les 16.00.





En aquest consens, González Laia ha explicat que hi ha quatre "ingredients" que estan fent especialment complexes les negociacions. "Estem fent el primer pressupost sense el Regne Unit, i cal repartir les cartes", ha assenyalat.





A més, es tracta de "la primera vegada en la història" de la Unió en què es fa un fons de recuperació amb transferències i crèdits, segons ha apuntat la ministra. Així mateix, hi ha una "gran confusió geopolítica" amb un conflicte sense precedents entre la Xina i els Estats Units.





Finalment, la ministra ha assenyalat a la "mutació" de l'economia, amb la descarbonització i la digitalització com l'últim dels factors que dibuixen el "teló de fons" sobre el qual els països membres negocien des d'aquest dijous.





"NO ES TRACTA DE VÈNCER, SINÓ DE CONVÈNCER"

"Aquesta és la gran tasca dels europeus", ha assenyalat González Laya, que ha insistit que per construir un "consens" cal tenir "en compte a tots els països". "No es tracta de vèncer, es tracta de convèncer", ha apuntat, per després mostrar la seva confiança en un acord que sigui "refundacional".





D'altra banda, González Laia ha reconegut que no li agradaria que es fes una caricatura dels països 'frugals' o "garrepes" que "demanen als gastadors condicions" concretes perquè, segons ha explicat, no es correspon amb la "realitat" .





"Hi ha una geometria molt variable en la qual hi ha un gran grup de països amb les coses clares que està intentant convèncer a uns pocs que no les tenien per seguir teixint aquest consens", ha apuntat, per després deixar clar que Espanya té "les idees bastant clares ".





Així, la ministra d'Afers Exteriors ha afirmat que Espanya no rebutja la "condicionalitat" de les ajudes econòmiques i que hi hagi "una bona governança que ofereixi confiança". Això sí, tot això en un "marc que ofereixi claredat i transparència" que, al seu parer, és el que "fonamenta una relació de família dins de la UE".





Finalment, González Laia ha apel·lat a l ' "esforç de tota la societat espanyola" centrat en el pla de recuperació. "És el que s'ha d'aprovar com a base de contracte entre Espanya i la UE", ha incidit, per després reclamar el suport de totes les forces polítiques.