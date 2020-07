Les famílies LGTBI no poden circular lliurement per tots els països de la UE com qualsevol altre ciutadà

L'Associació de Famílies LGTBI (FLG), a través de la Xarxa Europea d'Associacions de Famílies Lgtbiq (NELFA, per les sigles en anglès) ha iniciat una campanya de peticions a el Parlament Europeu per a la lliure circulació de les famílies del col·lectiu per la Unió Europea (UE).









"Molts estats de la UE no reconeixen a les famílies que s'han establert legalment en altres països europeus, de manera que els nens de parelles de mateix sexe són víctimes de buits legals i es troben privats de beneficis i proteccions legals", ha informat FLG en un comunicat aquest dilluns.





Ha criticat que la població del col·lectiu ha d'enfrontar-se a "dificultats i un tracte desigual" perquè, encara que la llibertat de moviment dins de la UE és un dret fonamental de tots els ciutadans dels seus països membres, les famílies LGTBI, al seu parer, no tenen aquest dret.





Així, ha fet una crida a totes les famílies LGTBI per exigir a les institucions de la UE que "facin respectar els acords sobre els drets humans, establir jurisprudència i garantir que les famílies LGTBI siguin respectades i tractades amb igualtat".





També ha habilitat una pàgina web en la qual convida a les famílies afectades a "compartir les seves històries de dificultats de moviment a Europa", i ha insistit en la importància de recollir el major nombre de peticions perquè el Parlament Europeu tingui en compte a aquestes famílies.