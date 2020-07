Colau demana al Govern "que no hi hagi més improvisació" pel que fa la gestió del coronavirus

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat aquest dilluns a la Generalitat que acabi amb la "improvisació" en la gestió de les restriccions pels rebrots de casos de coronavirus, ha dit en una entrevista de SER Catalunya.









"Demanem que no hi hagi més improvisació. No pot ser que la Generalitat porti improvisant setmanes i que ens demani als ajuntaments que fem peticions d'excepcions una a una. El mateix Torra ha reconegut que grinyolaven les mesures restrictives", ha assegurat.





La primera edil ha retret a la Generalitat la confusió que es va generar divendres al barrejar prohibicions i recomanacions en sectors en què no hi ha hagut contagis, i ha criticat el tancament d'equipaments esportius i culturals perquè "compleixen les normes".





"Els experts ens diuen que els contagis s'estan produint en l'oci nocturn i en l'àmbit familiar. Nosaltres i els sectors de l'esport i de la cultura es pregunten: Per què se'ns castiga si no hi ha hagut contagis en els nostres sectors?" , ha expressat.





Colau ha sol·licitat a la Generalitat que resolgui aquest mateix dilluns les peticions d'excepcions que han fet els ajuntaments, tot i que ha lamentat que es traslladi als consistoris la gestió de les peticions: "No és just, no és operatiu i no és la millor manera de treballar ".