Una persona regala un cupó de l'ONCE al seu amic amb problemes econòmics i li toquen 2.000 euros al mes durant 10 anys

L’ONCE va repartir 240.000 euros a Santa Coloma de Gramenet al sorteig del ‘Sueldazo’ del Cap de Setmana, de dissabte 11 de juliol (www.juegosonce.es). Avui us volem explicar el petit miracle que hi ha darrera aquest premi.













Carlos Pérez, agent venedor dels jocs responsables de l’Organització i persona amb discapacitat de 43 anys, és qui va portar la sort a Santa Coloma de Gramenet des del quiosc ubicat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 54.





La sort pot arribar quan menys l’esperes. I pot estar en qualsevol lloc. En aquest cas, estava a la mà d’un venedor de l’ONCE i de la seva intuïció, el Carlos Pérez. I al gest generós d’un amic de l’afortunat, que li va regalar un cupó. Aquesta és la història que ha canviat una vida.





Carlos és venedor de l’ONCE des del febrer. Quan pràcticament s’estrenava a la seva nova ocupació, va arribar el confinament i la venda es va suspendre. Va tornar el 15 de juny amb màxima illusió. Illusió que va transmetre aquest dissabte a un veí que s’ha quedat sense treball, una situació complicada perquè passa ja dels 50 anys.





“Va, compra’m un Cupó del Cap de Setmana, que et toca segur”, el va animar el Carlos. Li hagués agradat, però no tenia diners. Anava amb pressa per una feina eventual. “Un parell d’hores per guanyar alguna cosa per dinar”, li va respondre.





En aquell moment intervé l’àngel de la guarda, la persona que acompanyava al veí aturat. “Vinga dona’m dos cupons d’aquests que dius que han de tocar. Un per mi i l’altre li regalo al meu amic, que ara passa un moment complicat”.





I va encertar completament. Li va donar un sou de 2.000 euros al mes durant 120 mesos, 10 anys. “Quan arribi el moment, em permetrà jubilar-me amb tranquillitat. De moment, em servirà per remuntar aquests dies difícils”, manifestà l’afortunat.





Igual o més content estava Carlos, el venedor de l’ONCE. “Estic molt emocionat. Li he pogut donar un cop de mà a algú que ho necessitava”, declarà.





Santa Coloma de Gramenet pertany administrativament a la Delegació Territorial de l’ONCE a Barcelona, que presta serveis personalitzats a 3.409 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 575 agents venedors dels productes de joc de l’Organització.





Enguany, l’ONCE ja ha repartit més de 21 milions d’euros en premis a Catalunya.





El cupó de l'ONCE ofereix, els caps de setmana, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros al comptat, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó del número i sèrie premiats en la primera extracció. A més, premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, als quatre cupons dels nombres i sèrie premiats en alguna de les extraccions de la segona a la cinquena. 54 premis de 20.000 euros a les cinc xifres del número premiat a la primera extracció. I premis de 400, 200, 30, quatre i dos euros.





Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents que integren la seva xarxa de vendes. A través del Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar a més el nombre que més li agradi. També es poden adquirir des de la pàgina web oficial www.juegosonce.es i establiments autoritzats. A Catalunya, l’ONCE compta en l’actualitat amb una xarxa de 2.500 venedors.