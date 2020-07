Catalunyapress T'INFORMA

Aquest dilluns t'explicarem un secret: Ens agrada l'art urbà !. Aquesta fotografia és de Barcelona, és un grafit en un lloc autoritzat per l'Ajuntament. Què et sembla ?. No és fabulós ?.Aquesta setmana us pujarem algunes obres d'aquest museu d'art efímer a l'aire lliure i gratis.









I ara anem amb el resum d'aquest dilluns ... Preparat ?. Catalunya ha registrat 755 nous positius de Covid-19, la majoria d'ells a Barcelona i la seva àrea metropolitana . A més l'OMS s'ha pronunciat sobre la vacuna de virus, en aquest sentit calcula que podria estar a punt a mitjans de 2021 . I açò ocorre en un moment on a casa nostra està augmentant exponencialment els casos de coronavirus





També hem conegut que l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), a través de la seva Fundació, ha anunciat la creació, suport i finançament de Èpic-AEP, d'un registre nacional de pacients pediàtrics afectats per COVID-19 durant l'epidèmia a Espanya , per poder conèixer com es comporta la malaltia en els nens.

















Pel que fa a situacions que han saltat a l'actualitat, hi ha algunes que volem ressaltar.





Per exemple, la visita dels Reis a Catalunya ha estat de tot menys tranquil·la i cordial. Els Reis Felip VI i Letizia han recorregut aquest dilluns el monestir de Poblet, a Vimdobí (Tarragona), al costat de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i la delegada de Govern a Catalunya, la Teresa Cunillera, i sense el president de la Generalitat ni consellers de Govern. Els Mossos d'Esquadra han detingut un manifestant durant la protesta contra la visita dels Reis a Catalunya . Mentre el president de Parlament, Roger Torrent ha titllat d'incomprensible que no s'investigui el Rei emèrit per corrupció . Vet aquí que la monarquia ve a promocionar el turisme a Catalunya i l'hi han posat tot el díficil que han pogut i més !. Algú entén quelcom ?.













També us hem explicat com un conductor borratxo ha estat detingut després de prendre-li la seva exparella el fill de tots dos que aquesta portava en braços i atropellar-al mig del carrer . El succés ha passat a València i el presumpte agressor ha estat detingut per la Policia Nacional.

















I a algú a Santa Coloma de Gramenet li ha tocat el gran sou de l'ONCE. Una història on la solidaritat d'un amic han tret de l'atur a un home de més de 50 anys.













Encara que no tot són "flors i violes" perquè a la Corporació Catalana de Mitjans (CCMA) hi ha 'una guerra interna entre ERC i JXC per la polèmica sortida de Mònica Terribas de Catalunya Ràdio . I salten les espurnes !.













Però com a tot arreu couen faves. A la reunió de l'Unió Europea per aconseguir els fons per salvar a tots de la crisi econòmica de la Covid-19, el primer ministre holandès, Mark Rutte, s'ha convertit en el "dolent" de la cimera europea .

















Canviant d'escenari si ara se celebressin eleccions a Catalunya, ERC les guanyaria per davant de JxCat i Vox entraria al Parlament, segons una enquesta realitzada per Gesop .













I una cosa què ens ha sorprès i molt. Les famílies LGTBI no poden circular lliurement per tots els països de la UE com qualsevol altre ciutadà













I recorda, protegeix-te per a protegir-nos a tots.













Demà +!