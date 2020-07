"Tot en va": l'enfonsament del Tercer Reich narrat des d'una ciutat de províncies de la Prússia Oriental

L'enfonsament del "imperi dels mil anys" ha arribat fins a la nostra memòria col·lectiva amb les imatges dels bombardejos de les grans ciutats alemanyes -Berlín, Hamburg, Dresden, Colònia, etc.- i en les pàgines dels historiadors que ens han explicat , generalment amb excel·lent documentació, com aquella utopia genocida va començar a descompondre ineluctablement en una inacabable agonia a partir de Stalingrad. Però no tot Alemanya va viure, al menys fins al final, aquella catàstrofe bíblica. Va haver-hi moltes àrees territorials apartades que van romandre en una situació fins a cert punt idíl·lica fins a l'arribada dels vencedors, particularment dels temuts i temibles russos, que arribaven amb ànsies de revenja si no legítimes, si fins a cert punt explicables.









L'escriptor Walter Kempowski, que va viure aquella dramàtica experiència com a adolescent i després va patir l'ocupació soviètica com a ciutadà de la RDA (on va ser acusat d'espia) va tenir interès a recopilar testimonis de gent del comú i reconstruir així en la seva obra literària la peripècia dels que van viure el conflicte des d'altres experiències i situacions personals. Bona prova d'això és "Tot en va" (Llibres de l'Asteroide) que seria com l'altra cara de "L'enfonsament".





En efecte, Kempowsky situa al final de la guerra a la petita ciutat de Witkau, situada a Prússia Oriental i a la finca Georgenhof, de la família Von Globig, antics terratinents vinguts a menys. Al gener de 1945 regna una pau precària en tota la zona i mentre el paterfamilias, Eberhard, oficial d'Intendència, ocupa, després d'haver estat a Rússia, una destinació militar a Itàlia, la seva dona Katharina, el fill Peter, i una tia conviuen en una mansió on encara es manté l'arbre de l'últim Nadal. Són visitats assíduament pel doctor Wagner, tutor de l'infant i espiats pel nouvingut Drygalsky, antic abacero convertit en responsable d'una residència d'obrers estrangers i mandamás del partit. A la ciutat, governa l'alcalde Sarkander, que va tenir una relació no excessivament aclarida per l'autor amb Katherina.





Al lluny se sent de tant en tant l'estrèpit dels canons soviètics que se sap són a no més de cent quilòmetres de distància encara que de moment no avancen, però la vida en Witkau, i sobretot en Georgenhof, discorre com si res estigués passant. Una de les estades és fins i tot el magatzem a què els parents de Berlín van traslladar els seus objectes més preuats, per entendre que allà estaven a resguard.





Però la realitat és molt altra i encara que Katherina, obligada a allotjar a casa evacuats d'altres ciutats, no vol adonar-se i es resisteix a marxar, és fàcil comprovar com per davant de la finca passa un nombre cada vegada de major de persones que amb carros, cavalls, bicicletes o qualsevol mitjà de transport fugen de la inevitable arribada dels russos. Tot es trenca quan la senyora de la casa, a instàncies del pastor de l'església local, amaga a un evadit que resulta ser jueu i la seva empara és descobert, pel que resulta empresonada i no pot acompanyar a la seva família quan, a la fi, emprèn una tràgica fugida de la qual sembla que només aconseguirà salvar-se en petit Peter.





"Tot en va" és un relat pausat, allunyat dels tremendismes propis d'aquells moments i habituals en la literatura d'aquesta temàtica, i manté aquesta pauta fins i tot quan s'explica el desenvolupament de la fugida familiar al periple sembla que en els diferents pobles i ciutats pels quals passa l'eficàcia alemanya funciona amb exactitud fins a ple desastre, el que evita captar més o menys subliminalment la magnitud del desastre. És tota una part d'Alemanya la qual va anava ser engolida en pocs mesos i en la qual els seus habitants, els que van aconseguir sobreviure, no tornarien a posar mai els peus.